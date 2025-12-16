À LA UNE DU 16 DéC 2025
FC Barcelone Mercato : un transfert a franchi un cap aujourd’hui

Par Raphaël Nouet - 16 Déc 2025, 22:12
Marc André ter Stegen face à ses partenaires lors du trophée Gamper.
Marc André ter Stegen a joué ce soir contre Guadalajara en Coupe du Roi, essentiellement parce que le FC Barcelone espère le vendre cet hiver.

L’une des grandes inconnues du matches du FC Barcelone ce soir était de savoir qui remplacerait Joan Garcia, laissé au repos, dans les buts. La tendance était à une titularisation de Wojciech Szczesny. Mais finalement, c’est Marc André ter Stegen qui a été titularisé par Hansi Flick. Interrogé sur ce choix, l’entraîneur allemand a répondu : « Ter Stegen est-il le numéro 2 ou a-t-il débuté uniquement pour ce match ? Uniquement pour ce match, juste celui-ci. Nous avons décidé ainsi car il est de retour et apte à jouer. Il peut prouver aujourd’hui qu’il est en pleine forme et nous voulons le voir ».

Le Barça veut le mettre en valeur pour le transférer

A travers cette déclaration, on comprend que Flick a voulu mettre en valeur le gardien allemand pour mieux pouvoir le vendre cet hiver. Ce qui serait dans l’intérêt de tout le monde. Le Barça récupèrerait de l’argent, dégraisserait son effectif, Flick s’éviterait des tensions dans le vestiaire et ter Stegen ne cirerait pas le banc, lui qui a besoin de jouer pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Allemagne. Mais après une si longue absence, le portier avait besoin de montrer qu’il était revenu à son meilleur niveau. D’où l’intérêt du match de ce soir qui n’aura pas de lendemain.

Pour Hansi Flick, la hiérarchie dans les buts est bien établie : Joan Garcia est l’incontournable titulaire, Wojciech Szczesny son remplaçant. Mais un sérieux problème se posera si jamais Marc André ter Stegen décide finalement de rester pour la deuxième partie de saison ou s’il ne trouve pas preneur en janvier…

