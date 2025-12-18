Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

À 33 ans et en fin de contrat en juin prochain, Florian Tardieu est devenu un titulaire indiscutable dans l’entrejeu de l’ASSE, au point d’être aujourd’hui le joueur de champ le plus utilisé de tout l’effectif. Paradoxal, non ?

À l’ASSE, Florian Tardieu incarne à lui seul toutes les contradictions du projet de Kilmer Sports Ventures. Depuis un an, le milieu de 33 ans s’est imposé comme une évidence. Chouchou d’Olivier Dall’Oglio hier, pièce maîtresse d’Eirik Horneland aujourd’hui, l’intéressé a traversé la relégation sans jamais perdre son statut.

Cette saison encore, il a participé à l’intégralité des 17 rencontres de Ligue 2 avec l’ASSE, ne manquant que 12 petites minutes. Des chiffres éloquents, qui le placent très largement devant Mickaël Nadé (1466 minutes) et Mahmoud Jaber (1271 minutes) parmi les joueurs de champs le plus utilisés par son coach norvégien. Horneland en est clairement fou, et son système repose en grande partie sur l’intelligence de jeu, la fiabilité et l’expérience de Tardieu.

Tardieu, en fin de contrat et sur-utilisé par Horneland !

Mais voilà : contractuellement, le dossier est brûlant. À six mois de la fin de son bail, Tardieu pourra très bientôt s’engager librement avec le club de son choix. Et en cas d’opportunité sportive ou financière intéressante, difficile d’imaginer l’ASSE lui reprocher de sécuriser la suite de sa carrière. À son âge, chaque décision compte. C’est là que Kilmer Sports tente un pari risqué.

Car l’objectif immédiat du club est limpide : remonter en Ligue 1. Et pour y parvenir, l’ASSE aura besoin d’un Tardieu à 100 %, impliqué, moteur du collectif, leader silencieux du vestiaire. Miser sur un joueur aussi central sans avoir verrouillé son avenir, c’est accepter une forme d’instabilité potentielle dans une deuxième partie de saison qui s’annonce décisive. Un pari de plus pour les dirigeants stéphanois, qui avancent sur une ligne de crête qu’ils ont eux-mêmes dessinée.