À LA UNE DU 18 DéC 2025
[12:31]OM : Longoria lâche plusieurs gros indices sur le Mercato hivernal et sur l’avenir de De Zerbi ! 
[12:20]FC Nantes : le nouveau Sergio Conceiçao sur le banc du FCN ?
[12:00]RC Lens : Oughourlian a mis la main sur la recrue pour détrôner le PSG 
[11:50]PSG Mercato : après Flamengo, Luis Enrique a validé cette seule et unique recrue cet hiver 
[11:25]FC Nantes Mercato : après Abline, l’OM a l’avenir de ce buteur des Canaris entre ses mains ! 
[11:01]Revue de presse : Monaco vise un joueur du Barça, du renfort à Lens, un Rennais titille Greenwood, Haise fragilisé avant Nice – ASSE !
[10:44]OM Mercato : le remplaçant de Balerdi ciblé à l’Atalanta Bergame, le PSG le connaît par cœur !
[10:17]ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !
[09:45]Revue de presse espagnole : Mbappé flirte avec Ronaldo au Real, Ter Stegen secoue le Barça  
[09:21]OM : nouveau coup dur pour Gouiri, coup de tonnerre au mercato hivernal ! 
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : Horneland en est fou, Kilmer Sports tente un énorme pari au Mercato !

Par Bastien Aubert - 18 Déc 2025, 10:17
💬 Commenter
Florian Tardieu (ASSE)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

À 33 ans et en fin de contrat en juin prochain, Florian Tardieu est devenu un titulaire indiscutable dans l’entrejeu de l’ASSE, au point d’être aujourd’hui le joueur de champ le plus utilisé de tout l’effectif. Paradoxal, non ?

À l’ASSE, Florian Tardieu incarne à lui seul toutes les contradictions du projet de Kilmer Sports Ventures. Depuis un an, le milieu de 33 ans s’est imposé comme une évidence. Chouchou d’Olivier Dall’Oglio hier, pièce maîtresse d’Eirik Horneland aujourd’hui, l’intéressé a traversé la relégation sans jamais perdre son statut. 

Cette saison encore, il a participé à l’intégralité des 17 rencontres de Ligue 2 avec l’ASSE, ne manquant que 12 petites minutes. Des chiffres éloquents, qui le placent très largement devant Mickaël Nadé (1466 minutes) et Mahmoud Jaber (1271 minutes) parmi les joueurs de champs le plus utilisés par son coach norvégien. Horneland en est clairement fou, et son système repose en grande partie sur l’intelligence de jeu, la fiabilité et l’expérience de Tardieu.

Tardieu, en fin de contrat et sur-utilisé par Horneland ! 

Mais voilà : contractuellement, le dossier est brûlant. À six mois de la fin de son bail, Tardieu pourra très bientôt s’engager librement avec le club de son choix. Et en cas d’opportunité sportive ou financière intéressante, difficile d’imaginer l’ASSE lui reprocher de sécuriser la suite de sa carrière. À son âge, chaque décision compte. C’est là que Kilmer Sports tente un pari risqué. 

Car l’objectif immédiat du club est limpide : remonter en Ligue 1. Et pour y parvenir, l’ASSE aura besoin d’un Tardieu à 100 %, impliqué, moteur du collectif, leader silencieux du vestiaire. Miser sur un joueur aussi central sans avoir verrouillé son avenir, c’est accepter une forme d’instabilité potentielle dans une deuxième partie de saison qui s’annonce décisive. Un pari de plus pour les dirigeants stéphanois, qui avancent sur une ligne de crête qu’ils ont eux-mêmes dessinée. 

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot