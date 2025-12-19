Même si Nasser al-Khelaïfi s’est dit ouvert à une arrivée cet hiver, la tendance au PSG serait de ne pas recruter en janvier.

Ce vendredi, L’Equipe publie une édition spécial mercato dans laquelle tous les clubs sont passés au crible. Dont, bien évidemment, le PSG. Le quotidien sportif se demande si le champion du monde va réaliser un coup à la Kvaratskhelia, débarqué il y a un an pour 70 M€ et qui a changé le destin du club en Champions League par ses qualités, son dynamisme. La réponse est… non ! « En privé, des personnes assurent qu’il n’y a, chez les dirigeants, aucune volonté de se montrer actifs en janvier, peut-on lire. On assure en interne que le meilleur mercato en ce moment consiste à récupérer tous les blessés, avec l’objectif que tout le monde soit en forme au même moment, lorsque les plus gros rendez-vous vont arriver. »

Salah (Liverpool), c’est non !

Et ainsi, la piste Mohamed Salah ne sera pas explorée. L’Egyptien a donné l’impression de vouloir quitter Liverpool, six mois seulement après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2027, tout ça parce qu’il n’a pas supporté d’être deux fois de suite sur le banc. Mais, déjà, les choses se sont un peu arrangées avec son entraîneur, Arne Slot. Et ensuite, le PSG n’aurait aucune intention de foncer sur la star vieillissante, quand bien même l’émir du Qatar en est fan. Le coût financier d’une arrivée de Salah (il vaudrait 30 M€ d’indemnité plus 20 M€ de salaire annuel, ce qui amène la facture totale aux alentours de 90 M€) est trop important au regard de son âge. Sans parler du fait que le PSG est déjà bien outillé au niveau offensif.

L’Equipe estime cependant qu’il faudrait un ailier droit (dont le profil de Salah) et un défenseur central au PSG pour passer la seconde partie de saison sans souci. Mais la tendance, en interne, est donc de ne pas chercher à recruter, tout en étant attentif à un énorme coup même si les dirigeants pensent qu’en cette année de Coupe de monde, aucun très bon joueur ne prendra le risque de changer d’équipe en janvier.