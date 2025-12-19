À LA UNE DU 19 DéC 2025
[09:27]OM Mercato : un club anglais prêt à miser gros sur Cresswell dès cet hiver ?
[09:06]PSG : les mots durs de l’entourage de Chevalier après son déclassement !
[08:49]Mbappé veut détrôner Ronaldo, Laporta fracasse le Real Madrid
[08:34]Stade Rennais Mercato : gros revirement de tendance pour Fofana et Blas
[08:19]RC Lens Mercato : Haïdara, 2 titulaires retenus et 2 flops vendus ?
[08:00]OL Mercato : négociations entamées pour Endrick (Real Madrid) et un premier coup dur !
[07:45]FC Nantes Mercato : encore 3 arrivées après Cabella… et un mauvais présage
[07:29]ASSE Mercato : 30 dossiers étudiés, 4 à 5 recrues attendues !
[07:14]OM Mercato : ça avance pour une piste à 10 M€, 6 départs dans les tuyaux !
[06:53]PSG Mercato : la direction dit non à un coup à 90 M€ !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

PSG Mercato : la direction dit non à un coup à 90 M€ !

Par Raphaël Nouet - 19 Déc 2025, 06:53
💬 Commenter
Nasser al-Khelaïfi félicitant Luis Enrique après la victoire du PSG en finale de la Coupe Intercontinentale.
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Même si Nasser al-Khelaïfi s’est dit ouvert à une arrivée cet hiver, la tendance au PSG serait de ne pas recruter en janvier.

Ce vendredi, L’Equipe publie une édition spécial mercato dans laquelle tous les clubs sont passés au crible. Dont, bien évidemment, le PSG. Le quotidien sportif se demande si le champion du monde va réaliser un coup à la Kvaratskhelia, débarqué il y a un an pour 70 M€ et qui a changé le destin du club en Champions League par ses qualités, son dynamisme. La réponse est… non ! « En privé, des personnes assurent qu’il n’y a, chez les dirigeants, aucune volonté de se montrer actifs en janvier, peut-on lire. On assure en interne que le meilleur mercato en ce moment consiste à récupérer tous les blessés, avec l’objectif que tout le monde soit en forme au même moment, lorsque les plus gros rendez-vous vont arriver. »

Salah (Liverpool), c’est non !

Et ainsi, la piste Mohamed Salah ne sera pas explorée. L’Egyptien a donné l’impression de vouloir quitter Liverpool, six mois seulement après avoir prolongé son contrat jusqu’en 2027, tout ça parce qu’il n’a pas supporté d’être deux fois de suite sur le banc. Mais, déjà, les choses se sont un peu arrangées avec son entraîneur, Arne Slot. Et ensuite, le PSG n’aurait aucune intention de foncer sur la star vieillissante, quand bien même l’émir du Qatar en est fan. Le coût financier d’une arrivée de Salah (il vaudrait 30 M€ d’indemnité plus 20 M€ de salaire annuel, ce qui amène la facture totale aux alentours de 90 M€) est trop important au regard de son âge. Sans parler du fait que le PSG est déjà bien outillé au niveau offensif.

L’Equipe estime cependant qu’il faudrait un ailier droit (dont le profil de Salah) et un défenseur central au PSG pour passer la seconde partie de saison sans souci. Mais la tendance, en interne, est donc de ne pas chercher à recruter, tout en étant attentif à un énorme coup même si les dirigeants pensent qu’en cette année de Coupe de monde, aucun très bon joueur ne prendra le risque de changer d’équipe en janvier.

PSG

Actu foot PSG : les infos les plus chaudes

Vidéos PSG : toutes les infos foot