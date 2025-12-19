Désireux de quitter l’OGC Nice cet hiver, Terem Moffi pourrait être prêté à un club de L1. Serait-ce le FC Nantes et s’agit-il d’une bonne idée ? Nos journalistes en débattent.

Ça reste un super joueur !

Je trouve que l’idée d’un prêt est excellente pour le FC Nantes ! C’est le montage dans lequel le club prend le moins de risques possibles. Car un transfert reviendrait très cher et il faut reconnaître que nul ne sait dans quel état est Terem Moffi actuellement, que ce soit physique et surtout mentalement. Agressé par des ultras niçois il y a bientôt trois semaines, l’attaquant nigérian n’a pas joué depuis. Il a émis le souhait de quitter le Gym et on peut le comprendre car il a dû très mal vivre le guet-apens du retour de Lorient (1-3).

Si le FC Nantes parvient à l’attirer, il mettrait la main sur un joueur revanchard, désireux de prouver aux supporters niçois qu’ils n’auraient pas dû se comporter ainsi avec lui. Moffi aura aussi certainement à cœur de faire oublier sa triste première partie de saison (3 buts en 15 matches). Et enfin, s’il veut être définitivement transféré en juin, il a tout intérêt à briller à partir de janvier. Attaquant puissant, rapide et plutôt adroit devant le but, il représente à mes yeux tout ce qui manque actuellement au secteur offensif du FC Nantes. Pour moi, c’est un grand oui !

Raphaël NOUET

« Plutôt contre »

Je suis d’accord avec Raphaël : Moffi reste un bon attaquant, rodé à notre championnat et capable de mettre des buts. Il l’avait très bien fait lors de ses années lorientaises (35 buts en 90 matchs avec les Merlus). Le Nigérian ne ferait pas de mal au FCN qui a une attaque beaucoup trop inoffensive, et il serait revanchard après ses déboires à l’OGC Nice.

Mais ce qui me dérange, c’est que les Canaris n’inventeraient rien avec lui, qu’ils soient obligés de puiser chez les autres clubs de Ligue 1. C’est le cas avec Machado, qui ne jouait quasi plus au RC Lens. Le FC Nantes ne doit pas être une « poubelle », il doit être capable d’aller chercher de bons joueurs via sa cellule de recrutement, sa direction sportive. Et le dernier vrai bon joueur que les Kita ont ramené chez les Canaris, ça commence à dater un peu, non ? D’ailleurs, c’était qui ?

Laurent HESS