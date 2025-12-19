À LA UNE DU 19 DéC 2025
OM : le torchon brûle avec Balerdi… De Zerbi balance tout avec une photo choc !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 17:00
Ça s’est passé ce matin à l’entraînement de l’OM…

Les relations entre Roberto De Zerbi et Leonardo Balerdi se sont nettement refroidies à l’OM. C’est en tout cas ce que croit savoir L’Équipe. L défenseur argentin traverse une période compliquée et les tensions avec son entraîneur italien ne cessent de croître, selon le quotidien national. Écarté du onze titulaire contre l’Union Saint-Gilloise puis Monaco, le joueur de 26 ans a ressenti un sérieux recul dans sa position au sein du groupe, ce qui commence à peser sur son moral et sur l’équilibre du vestiaire. Après la rencontre contre Lille, le capitaine de l’OM aurait été convoqué pour un entretien individuel avec De Zerbi.

De Zerbi s’est agacé des rumeurs, et il a pris la pose avec Balerdi

Le défenseur argentin aurait particulièrement mal vécu son passage sur le banc contre Toulouse et il peinerait à comprendre les choix de son entraîneur. Selon des sources proches du club, cette incompréhension pourrait devenir un facteur de tension supplémentaire si elle n’était pas rapidement apaisée. Cette situation intervient à un moment sensible pour l’OM, alors que le club phocéen se prépare à un mercato d’hiver crucial et que la stabilité du vestiaire est primordiale pour atteindre les objectifs fixés. Bref, rien n’irait plus entre les deux hommes et Balerdi pourrait être poussé vers la sortie cet hiver. Mais de tout ça, De Zerbi et Balerdi s’en sont amusés ce vendredi àç la Commanderie. Les deux hommes ont posé bras dessus bras dessous, un cliché saisi par nos confrères de Maritima. Et devant les médias, le coach de l’OM s’est agacé : « Je suis une bonne personne, je respecte tout le monde, je ne dis pas de mensonges. Il n’y a pas d’affaire Balerdi, il reste le capitaine de cette équipe, son potentiel est énorme. C’est l’un des plus grands défenseurs d’Europe en termes de potentiel. Il y a des choses mensongères, il faut comprendre pourquoi elles sont écrites. Certaines personnes sont de mauvaise foi. L’an passé, on avait dit que j’avais perdu mon vestiaire, qu’il y avait une guerre en interne… Puis notre film est sorti et il était assez clair. Je n’ai jamais perdu mon vestiaire ! On peut critiquer les résultats, j’accepte. Mais les choses qui sortent exprès pour créer du bruit, je n’accepte pas ! » Une mise au point plutôt « punchy ».

