OM, PSG : des décisions tombent pour Longoria et Al-Khelaïfi, ils se frottent les mains !

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 20:00
Pablo Longoria, le président de l’OM, et son homologue du PSG Nasser al-Khelaïfi enregistrent de bonnes nouvelles ce vendredi soir…

L’Equipe révèle ce vendredi soir que la FFF ne déposera finalement pas plainte pour diffamation contre le président de l’OM Pablo Longoria après sa sortie sur l’arbitrage à Auxerre en février. L’Espagnol avait dérapé après la défaite de l’OM à Auxerre le 22 février (0-3) : « Ligue de merde, Championnat de merde, tous corrompus» puis « Quelle corruption ! C’est la corruption totale dans ce Championnat de merde (…) C’est un Championnat de merde (…) Corruption ! », avait-il lâché. Pour ce pétage de plombs, Longoria a été suspendu neuf mois par la commission de discipline de la LFP. « À la LFP, on imagine que la raison de cette volte-face de la FFF est à chercher en direction des liens de la « 3F » avec Anne Méaux, la patronne d’Image 7. Cette agence indépendante de communication et d’affaires publiques travaille à la fois pour la Fédération et Frank McCourt, le propriétaire de l’OM », écrit L’Equipe, qui précise que la FFF considère que la sanction prise par la commission de discipline de la Ligue (15 matches, soit 9 mois) contre le président de l’OM était proportionnée et adaptée pour justifier le fait de ne pas avoir donné suite à sa plainte.

La FFF n’accable pas Longoria, la FIFA renonce à poursuivre Al-Khelaïfi

Bonne nouvelle également pour Nasser al-Khelaïfi. La justice suisse a en effet acquitté, ce vendredi, le président du PSG et de beIN Media ainsi que son co-prévenu Jérôme Valcke dans l’affaire de droits TV dite du « FIFAgate ». Valke écope de onze mois de prison avec sursis dans une autre affaire, mais Nasser al-Khelaïfi et lui ont été définitivement acquittés par le tribunal fédéral de Lausanne (Suisse). Ils étaient accusés « d’instigation à gestion déloyale aggravée » et de « gestion déloyale aggravée ». Pour « NAK », c’est le troisième acquittement dans cette affaire liée aux droits TV des Coupes du monde 2026 et 2030.

