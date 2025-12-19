FC Nantes : gros coup dur pour un Canari, sa saison déjà terminée ?

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le couperet est tombé pour Stéphane Ziani, le coach de la réserve du FC Nantes…

Alors qu’Ahmed Kantari s’apprête à diriger son second match à la tête du FC Nantes en Coupe de France ce week-end, après avoir vécu une première difficile la semaine dernière à Angers (défaite 4-1), le coach de la réserve du FCN, Stéphane Ziani, vient d’écoper d’une lourde sanction.

Ziani suspendu 16 matchs !

Selon Presse-Océan, Stéphane Ziani, a écopé d’une suspension de 16 matchs suite à une altercation ayant eu lieu lors d’un match le 7 décembre dernier face à l’USSA Vertou. Au coup de sifflet final s’était battu avec Jules Chatagnau, milieu de terrain adverse, qui lui a été suspendu 5 matchs. «Ils parlent beaucoup et, à un moment donné, on perd patience avec la connerie à l’issue du match. Ils sont dans la provocation, ça soulage de dire ce qu’on pense. C’est trop», avait lâché Ziani (54 ans) pour expliquer son énervement. Le FC Nantes a fait appel de cette décision. Sinon, la saison sera déjà terminée pour Ziani.

Stéphane Ziani en bref

Sa carrière de joueur

Milieu de terrain créatif, réputé pour sa qualité technique et sa vision du jeu.

Formé au FC Nantes, où il commence sa carrière professionnelle en 1991.

Il a joué dans plusieurs clubs, notamment : FC Nantes SC Bastia Stade Rennais FC Girondins de Bordeaux RC Lens Deportivo La Corogne (Espagne) Servette FC (Suisse) AC Ajaccio Wikipédia

Avec le RC Lens, il remporte le championnat de France en 1998, puis avec Nantes en 2001, où il est une pièce maîtresse du milieu de terrain.

Il a aussi représenté les équipe de France Espoirs (jeunes) à plusieurs reprises.

Sa carrière de coach

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2006, Ziani s’est tourné vers l’entraînement et la formation. Il est entraîneur de l’équipe réserve du FC Nantes, évoluant en National 3. Il a récemment prolongé son contrat avec le club et a été évoqué pour un rôle plus important dans la structure sportive après le départ de Luis Castro, mais il a refusé une offre jugée trop floue pour rester concentré sur la formation des jeunes.