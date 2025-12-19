À LA UNE DU 19 DéC 2025
FC Nantes : gros coup dur pour un Canari, sa saison déjà terminée ?

Par Laurent Hess - 19 Déc 2025, 21:30
Le couperet est tombé pour Stéphane Ziani, le coach de la réserve du FC Nantes…

Alors qu’Ahmed Kantari s’apprête à diriger son second match à la tête du FC Nantes en Coupe de France ce week-end, après avoir vécu une première difficile la semaine dernière à Angers (défaite 4-1), le coach de la réserve du FCN, Stéphane Ziani, vient d’écoper d’une lourde sanction.

Ziani suspendu 16 matchs !

Selon Presse-Océan, Stéphane Ziani, a écopé d’une suspension de 16 matchs suite à une altercation ayant eu lieu lors d’un match le 7 décembre dernier face à l’USSA Vertou. Au coup de sifflet final s’était battu avec Jules Chatagnau, milieu de terrain adverse, qui lui a été suspendu 5 matchs. «Ils parlent beaucoup et, à un moment donné, on perd patience avec la connerie à l’issue du match. Ils sont dans la provocation, ça soulage de dire ce qu’on pense. C’est trop», avait lâché Ziani (54 ans) pour expliquer son énervement. Le FC Nantes a fait appel de cette décision. Sinon, la saison sera déjà terminée pour Ziani.

Stéphane Ziani en bref

Sa carrière de joueur

  • Milieu de terrain créatif, réputé pour sa qualité technique et sa vision du jeu.
  • Formé au FC Nantes, où il commence sa carrière professionnelle en 1991.
  • Il a joué dans plusieurs clubs, notamment :
    • FC Nantes
    • SC Bastia
    • Stade Rennais
    • FC Girondins de Bordeaux
    • RC Lens
    • Deportivo La Corogne (Espagne)
    • Servette FC (Suisse)
    • AC Ajaccio Wikipédia
  • Avec le RC Lens, il remporte le championnat de France en 1998, puis avec Nantes en 2001, où il est une pièce maîtresse du milieu de terrain.
  • Il a aussi représenté les équipe de France Espoirs (jeunes) à plusieurs reprises.

Sa carrière de coach

Après avoir mis fin à sa carrière de joueur en 2006, Ziani s’est tourné vers l’entraînement et la formation. Il est entraîneur de l’équipe réserve du FC Nantes, évoluant en National 3. Il a récemment prolongé son contrat avec le club et a été évoqué pour un rôle plus important dans la structure sportive après le départ de Luis Castro, mais il a refusé une offre jugée trop floue pour rester concentré sur la formation des jeunes.

FC Nantes

