OGC Nice – ASSE : les Aiglons complètement déplumés face aux Verts !

L’ASSE va affronter dimanche en Coupe de France une équipe de l’OGC Nice très amoindrie.

Présent en conférence de presse vendredi, Eirik Horneland a avoué son impatience de défier l’OGC Nice dimanche dans une Allianz Riviera à huis clos. Pour ce rendez-vous, le coach de l’ASSE devra composer sans Annan, Lamba, Traoré, Ferreira, Moueffek, Duffus et Cardona, tous blessés, alors que N’Guessan, qui vient de reprendre l’entraînement, est incertain.

Haise privé de 12 joueurs !

Horneland sera donc privé de 7 ou 8 joueurs dimanche, sans tenir compte de Batubinsika, parti à la CAN mais qui n’entre plus dans ses plans. Mais le Norvégien peut se consoler en se disant que son vis à vis niçois Franck Haise est encore plus mal loti. En effet, le coach du Gym devra faire sans

Abdi, Mendy, Diouf et Boudaoui, tous partis à la CAN, sans Moffi et Boga qui attendent de quitter le club depuis les incidents avec les Ultras au retour du match perdu à Lorient, et sans Dante, Bombito, Ndayishimiye, Abdelmonem, blessés. Tom Louchet, suspendu, manquera aussi à l’appel et peut-être aussi Charles Vanhoutte, incertain pour la réception des Verts : « J’ai 12 joueurs absents, donc vous vous doutez bien que si je pouvais avoir plus de monde sur le terrain, je serais satisfait. J’aurais préféré que nos supporters soient là. Jouer à huis clos, ce n’est pas des bons souvenirs quand je repense au Covid », a commenté Haise en conférence de presse.