À LA UNE DU 21 DéC 2025
[16:43]Coupe de France : deux qualif et une élimination… le résumé des matchs de l’OM, de l’ASSE et du FC Nantes
[16:21]OGC Nice Mercato : Haise a convaincu Wahi, mais un problème majeur se pose déjà
[16:07]RC Lens Mercato : une idée d’Oughourlian tourne mal, une décision forte se prépare
[15:45]FC Nantes Mercato : les Canaris vont céder pour un joueur convoité par le RC Lens l’été dernier
[15:00]PSG : Zabarnyi repris de volée après Fontenay, le compte n’est pas bon du tout pour l’Ukrainien !
[14:30]FC Barcelone Mercato : Marc-André Ter Stegen prêt à filer à l’anglaise !
[14:00]OL Mercato : Georges Mikautadze dans le dur avant de recevoir le FC Barcelone
[13:30]OGC Nice Mercato : l’arrivée de Wahi divise les dirigeants, Clauss et Sanson veulent partir, les supporters poussent un autre Aiglon vers la sortie !
[13:00]FC Nantes : Kantari vers une compo très surprenante à Concarneau
[12:30]Equipe de France : Mike Maignan poussé vers la sortie à l’AC Milan par un autre Bleu !
FC Barcelone Mercato : Marc-André Ter Stegen prêt à filer à l’anglaise !

Par Laurent Hess - 21 Déc 2025, 14:30
L’avenir de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone n’a jamais été aussi incertain…

Dépassé dans la hiérarchie des gardiens, la légende allemande Marc-André Ter Stegen est désormais au cœur des rumeurs mercato, avec un intérêt pressant d’Aston Villa qui pourrait bien faire basculer sa carrière. Longtemps indiscutable dans la cage blaugrana, Ter Stegen n’est plus le premier choix du staff catalan cette saison. Après une blessure tenace, il a vu Joan García, recruté cet été, s’installer comme titulaire. Malgré le soutien affiché en public, Barcelone n’a pas hésité à confier les clés du poste à un gardien plus jeune et prometteur, laissant le portier allemand relégué sur le banc. Cette remise en question sportive, accentuée par la perte de confiance du staff, oblige Ter Stegen à envisager d’autres options si la situation ne s’inverse pas rapidement.

Aston Villa prêt à saisir l’opportunité

Face à cette perte de statut, Aston Villa se serait positionné selon Mundo Deportivo. Le club de Premier League étudie très attentivement la situation de Ter Stegen, l’aven,ir d’Emiliano Martinez étant incertain. Ter Stegen ne manque pas de courtisans en dehors de l’Angleterre. En Liga, Gérone reste à l’affût, surtout si un départ de Livakovic devait se confirmer. Certains clubs de Major League Soccer et d’Arabie Saoudite tenteraient aussi de s’immiscer dans la course au portier allemand, prêts à lui proposer des conditions attractives et un nouveau défi hors d’Europe. Conscient que garder Ter Stegen sur le banc n’est ni avantageux sportivement ni économiquement, le FC Barcelone serait prêt à étudier sérieusement un transfert ou même un prêt dès cet hiver.

