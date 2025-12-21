FC Barcelone Mercato : Marc-André Ter Stegen prêt à filer à l’anglaise !

L’avenir de Marc-André Ter Stegen au FC Barcelone n’a jamais été aussi incertain…

Dépassé dans la hiérarchie des gardiens, la légende allemande Marc-André Ter Stegen est désormais au cœur des rumeurs mercato, avec un intérêt pressant d’Aston Villa qui pourrait bien faire basculer sa carrière. Longtemps indiscutable dans la cage blaugrana, Ter Stegen n’est plus le premier choix du staff catalan cette saison. Après une blessure tenace, il a vu Joan García, recruté cet été, s’installer comme titulaire. Malgré le soutien affiché en public, Barcelone n’a pas hésité à confier les clés du poste à un gardien plus jeune et prometteur, laissant le portier allemand relégué sur le banc. Cette remise en question sportive, accentuée par la perte de confiance du staff, oblige Ter Stegen à envisager d’autres options si la situation ne s’inverse pas rapidement.

Aston Villa prêt à saisir l’opportunité

Face à cette perte de statut, Aston Villa se serait positionné selon Mundo Deportivo. Le club de Premier League étudie très attentivement la situation de Ter Stegen, l’aven,ir d’Emiliano Martinez étant incertain. Ter Stegen ne manque pas de courtisans en dehors de l’Angleterre. En Liga, Gérone reste à l’affût, surtout si un départ de Livakovic devait se confirmer. Certains clubs de Major League Soccer et d’Arabie Saoudite tenteraient aussi de s’immiscer dans la course au portier allemand, prêts à lui proposer des conditions attractives et un nouveau défi hors d’Europe. Conscient que garder Ter Stegen sur le banc n’est ni avantageux sportivement ni économiquement, le FC Barcelone serait prêt à étudier sérieusement un transfert ou même un prêt dès cet hiver.