Le FC Barcelone est frappé par un séisme en défense : la grave blessure d’Andreas Christensen, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur, vient tout changer. Alors que le board prônait la prudence pour le mercato hivernal, les plans sont désormais renversés.

Jusqu’à la mi-décembre, le discours était limpide du côté du FC Barcelone. Le directeur sportif Deco avait tranché : il n’était pas question de chambouler l’effectif, l’hiver étant réservé à des retouches pour la formation. Les noms de Joško Gvardiol ou d’Alessandro Bastoni flirtaient avec la presse mais, dans les faits, le club tablait sur l’attente du marché estival pour recruter un nouveau défenseur central de classe mondiale.

Christensen blessé : coup dur pour la défense du Barça

Le coup de tonnerre est tombé lors d’une séance d’entraînement : Christensen souffre d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche. Verdict, quatre mois d’absence au minimum. Cette indisponibilité isole un peu plus une défense déjà fortement affaiblie, alors que Ronald Araujo est lui aussi éloigné des terrains pour des raisons psychologiques.

Vers un recrutement défensif express ?

Face à cette double hémorragie, la direction réagit dans l’urgence. Selon Sport, une réunion de crise s’organise. Les dirigeants examinent la possibilité de solliciter un joker médical, option permise si la longue blessure de Christensen est certifiée par la Liga. Le coach Hansi Flick doit agir vite : seuls Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín et Alejandro Balde restent aptes pour quatre postes en défense.

La formation à la rescousse ?

Le staff blaugrana ne tourne pas le dos à l’interne. Le prometteur Jofre Torrents a déjà eu sa chance à plusieurs reprises, et Álvaro Cortés observe une fenêtre pour grimper en équipe première. Miser sur les jeunes est tentant, mais la pression s’intensifie alors que la saison entre dans sa période cruciale.

Quel avenir immédiat pour Hansi Flick et son groupe ?

Avec un effectif défensif si réduit, Flick n’a pas d’autre choix que de scruter rapidement le marché des prêts ou des recrues abordables, tout en respectant à la lettre le fair-play financier. Si l’idée d’un renfort XXL est écartée pour cet hiver, des profils comme Pau Torres, profil prioritaire identifié par le FC Barcelone, restent surveillés pour l’été.