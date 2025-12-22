À LA UNE DU 22 DéC 2025
ASSE : Davitashvili et les Verts en Ligue 1, c’est confirmé ! 

Par Bastien Aubert - 22 Déc 2025, 10:40
Zuriko Davitashvili (ASSE)
Malgré l’élimination de l’ASSE à Nice ce dimanche en 32es d finale de la Coupe de France (1-2), Zuriko Davitashvili (24 ans) reste persuadé que les Verts ont le niveau Ligue 1. 

Un autre coup d’épée dans l’eau pour l’ASSE, à Nice dimanche. En 32es d finale de la Coupe de France, les Verts ont montré de belles intentions offensives mais une erreur défensive  a permis à une équipe adverse malade de s’imposer (2-1). Malgré la défaite, Zuriko Davitashvili, auteur d’une prestation inspirée dans la surface adverse, reste convaincu du potentiel de son équipe.

Davitashvili confiant pour l’avenir de l’ASSE

« On a aussi l’impression qu’on pouvait gagner ce match. On a eu les occasions pour marquer plus de buts, c’est sûr. Nice, c’est une bonne équipe, une équipe de Ligue 1, on le savait avant le match. Normalement, on joue bien, et ce soir, on a bien joué », a déclaré le milieu offensif géorgien, pointant les rares erreurs qui ont coûté cher à l’ASSE. « Ils sont venus deux ou trois fois en seconde mi-temps, et ils marquent ce but. C’était un moment important pour nous. Après ça, on a eu une occasion, peut-être El Jamali, à la dernière minute, pour aller chercher la victoire. Mais c’est le football, ça arrive. »

La Ligue 1 en ligne de mire 

Davitashvili garde malgré tout un sentiment positif : « Après ce match, je garde du positif, bien sûr. Parce que notre style de jeu, contre une vraie équipe de Ligue 1, c’est de prendre le ballon, le garder, jouer en possession, créer des bons moments. On a montré qu’on pouvait jouer à un bon niveau. Et, franchement, mes sentiments sont positifs. Je pense que les joueurs aussi sont dans le même état d’esprit. » Avec des performances comme celle-ci, l’ASSE peut légitimement croire en sa capacité à retrouver la Ligue 1, semaine après semaine. Encore faut-il enfin éradiquer ces éternelles scories qui polluent la continuité du projet Horneland. 

