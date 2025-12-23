Malgré sa défaite à Nice dimanche (1-2), Morgan Sanson (31 ans) semble persuadé que l’ASSE a le niveau pour remonter en Ligue 1 dès la fin de saison en cours.

Dominer n’est pas gagner. Une fois de plus, le scénario s’est répété pour l’ASSE et ce refrain commence à peser lourd du côté du Forez. Malgré une maîtrise dans le jeu, les Verts ont concédé une nouvelle défaite ce dimanche à Nice (1-2) qui vient clore une année 2025 frustrante à bien des égards.

« Je ne serais pas étonné qu’il remonte en Ligue 1 »

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 64 % de possession de balle, 17 tirs contre 9, 717 passes réussies contre 402. L’ASSE a contrôlé les débats, imposé son tempo, mais s’est encore fait piéger par des Aiglons plus réalistes. Un mal récurrent, symptôme d’une équipe séduisante mais encore trop friable dans les moments clés. Et pourtant, même du côté niçois, le respect est là. Morgan Sanson, milieu de terrain de l’OGC Nice, n’a pas caché son admiration après la rencontre : « Ça fait du bien de gagner, c’est même un peu bizarre ces derniers temps. On savait qu’on n’allait pas gagner 3-0. En face, on les avait analysés et il y avait une belle équipe. Avec le ballon, ils font des choses avec un coach qui prône le jeu et je ne serais pas étonné qu’il remonte en Ligue 1. »

Davitashvili parti pour rester à l’ASSE ?

Une déclaration forte, presque prophétique, qui renforce une idée de plus en plus partagée : si elle gomme ses scories, cette ASSE-là a le niveau pour retrouver l’élite. Autre motif d’espoir, et non des moindres : Zuriko Davitashvili. Selon EVECT, si le club forézien remonte en Ligue 1, ce devrait être avec l’ailier géorgien. Malgré les convoitises et quelques passages à vide, Horneland se veut catégorique sur son joueur. « Zuriko, cet été avec les convoitises, je trouve qu’il a perdu un peu de concentration, a-t-il martelé en conférence de presse. Est-ce que ces sautes de concentration pourraient revenir en janvier avec le mercato ? Non je ne pense pas, je ne suis pas du tout inquiet par rapport au mois de janvier. Il a compris que quand il est pleinement concentré, il peut livrer son meilleur football. Il s’entraîne du mieux qu’il peut, il adore être sur le terrain. Je pense qu’il a retenu la leçon, c’est toute l’histoire d’une carrière, apprendre de ses erreurs pour ne pas les reproduire. » Un joueur finalement à l’image de son toute son équipe…