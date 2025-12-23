🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.



Avant le 16e de finale de Coupe de France contre l’OM, Bayeux a déjà frappé fort… sur le terrain de l’humour.

Quand l’esprit Coupe de France s’invite déjà sur le terrain… L’OM affrontera Bayeux le mardi 13 janvier à 21h. Pensionnaire de Régional 1, le club normand recevra les Phocéens au stade Michel-d’Ornano de Caen pour ce rendez-vous historique face à un géant du football français.

« On vous laisse la recette si on gagne »

Mais en attendant le choc, le club amateur a décidé de s’offrir un moment de visibilité bien senti. À la suite de la publication d’une vidéo de Romain Molina évoquant les finances fragiles de l’OM et la situation de Frank McCourt, Bayeux a dégainé un tacle savoureux sur les réseaux sociaux : « Pas de panique l’OM, on vous laisse la recette si on gagne. » Un troll assumé, hilarant, et parfaitement dans l’esprit Coupe de France. Un clin d’œil qui a rapidement fait réagir les supporters marseillais… souvent avec le sourire.

L’OM a laissé sa recette à Bourg-en-Bresse

Ce trait d’humour prend encore plus de relief à la lumière d’une anecdote révélée par Le 10 Sport. Lors du 32e de finale remporté face à Bourg-en-Bresse (6-0), l’OM a tout simplement renoncé à sa part des recettes. Environ 50 000 euros ont ainsi été laissés au club aindinois, l’un des budgets les plus modestes de National 1. Un geste apprécié, mais qui n’empêche pas Bayeux de chambrer à son tour avant ce rendez-vous hors norme. Sur le terrain, l’écart sera immense. Sur les réseaux, en revanche, les Normands ont déjà marqué un but… et il est validé.