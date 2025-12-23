CAN 2025 : Niakhaté (OL) et Mbaye (PSG) s’offrent un carton avec le Sénégal face au Botswana

🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Le Sénégal débute fort sa campagne de la CAN 2025, s’imposant largement face au Botswana (3-0). Sous la pluie de Tanger, Moussa Niakhaté et Ibrahim Mbaye, représentants de l’OL et du PSG, ont parfaitement lancé les Lions de la Teranga.

Niakhaté, pilier défensif du Sénégal

Aligné en défense centrale, Niakhaté a disputé l’intégralité de la rencontre, confirmant son statut de cadre au sein des Lions. Présent dans les duels et rassurant dans la relance, il a parfaitement contenu les assauts botswanais. Sa solidité a permis au Sénégal de maîtriser l’ensemble du match, prouvant une fois encore la fiabilité des joueurs de l’OL sur la scène africaine.

Une entrée en jeu pour Mbaye (PSG)

À la 69e minute, l’attaquant du PSG Mbaye a fait son entrée, apportant du sang neuf à l’animation offensive. Lui et ses partenaires ont multiplié les occasions, profitant des espaces créés en fin de rencontre. Son dynamisme et son envie ont contribué à maintenir la pression jusqu’au coup de sifflet final, illustrant la richesse de l’effectif sénégalais.

Maîtrise collective : Jackson décisif, Sadio Mané toujours précieux

Portés par un Nicolas Jackson en grande forme – auteur d’un doublé (40e et 58e) – et un collectif bien en place, les Lions ont dominé de bout en bout. Sadio Mané, fidèle à son rôle de leader, a inspiré ses partenaires avec une prestation pleine d’intensité.

Un rouleau compresseur offensif

Les chiffres résument la supériorité sénégalaise : 29 tirs, dont 17 cadrés et 15 tentatives dans la surface. Face à cette pression constante, le gardien botswanais Goitseone Phoko a longtemps retardé l’échéance. La profondeur de banc a aussi fait la différence, illustrée par le but de Cherif Ndiaye après son entrée en jeu.

À retenir avant la RDC : efficacité et ambitions élevées

Malgré cette large victoire, le réalisme aurait pu être encore meilleur côté sénégalais, avec plusieurs occasions manquées. Ce premier carton pose tout de même les bases d’une campagne prometteuse. À l’approche du choc face à la RDC, Niakhaté, Mbaye et l’ensemble du groupe auront à cœur de confirmer ce statut de favori.