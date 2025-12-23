À LA UNE DU 23 DéC 2025
[19:33]Mercato : les finances de l’OL plombées… par un ancien de l’OM ?
[19:17]Mercato : un crack promis à l’OL et associé au Stade Rennais refuse encore la Ligue 1
[18:43]Mercato : l’OM veut torpiller l’OL pour Abdelli, qui aurait déjà fait son choix !
[18:26]FC Barcelone : gros drame familial pour Messi, sa sœur gravement blessée avant son mariage
[18:05]CAN 2025 : Niakhaté (OL) et Mbaye (PSG) s’offrent un carton avec le Sénégal face au Botswana
[17:52]OL Mercato : la signature d’Endrick (Real Madrid) officialisée, la date de son arrivée est connue
[17:39]Mercato : une recrue de taille snobe publiquement l’OM et le FC Nantes pour un autre club de Ligue 1
[17:12]RC Lens Mercato : un transfert tombé du ciel cet hiver, les supporters se frottent les mains
[16:56]OL Mercato : un crack très prometteur en plus d’Abdelli, mais un gros risque déjà identifié
[16:30]FC Nantes Mercato : une obsession des Kita à 20 M€ termine en nouvelle désillusion
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

CAN 2025 : Niakhaté (OL) et Mbaye (PSG) s’offrent un carton avec le Sénégal face au Botswana

Par William Tertrin - 23 Déc 2025, 18:05
💬 Commenter
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Le Sénégal débute fort sa campagne de la CAN 2025, s’imposant largement face au Botswana (3-0). Sous la pluie de Tanger, Moussa Niakhaté et Ibrahim Mbaye, représentants de l’OL et du PSG, ont parfaitement lancé les Lions de la Teranga.

Niakhaté, pilier défensif du Sénégal

Aligné en défense centrale, Niakhaté a disputé l’intégralité de la rencontre, confirmant son statut de cadre au sein des Lions. Présent dans les duels et rassurant dans la relance, il a parfaitement contenu les assauts botswanais. Sa solidité a permis au Sénégal de maîtriser l’ensemble du match, prouvant une fois encore la fiabilité des joueurs de l’OL sur la scène africaine.

Une entrée en jeu pour Mbaye (PSG)

À la 69e minute, l’attaquant du PSG Mbaye a fait son entrée, apportant du sang neuf à l’animation offensive. Lui et ses partenaires ont multiplié les occasions, profitant des espaces créés en fin de rencontre. Son dynamisme et son envie ont contribué à maintenir la pression jusqu’au coup de sifflet final, illustrant la richesse de l’effectif sénégalais.

Maîtrise collective : Jackson décisif, Sadio Mané toujours précieux

Portés par un Nicolas Jackson en grande forme – auteur d’un doublé (40e et 58e) – et un collectif bien en place, les Lions ont dominé de bout en bout. Sadio Mané, fidèle à son rôle de leader, a inspiré ses partenaires avec une prestation pleine d’intensité.

Un rouleau compresseur offensif

Les chiffres résument la supériorité sénégalaise : 29 tirs, dont 17 cadrés et 15 tentatives dans la surface. Face à cette pression constante, le gardien botswanais Goitseone Phoko a longtemps retardé l’échéance. La profondeur de banc a aussi fait la différence, illustrée par le but de Cherif Ndiaye après son entrée en jeu.

À retenir avant la RDC : efficacité et ambitions élevées

Malgré cette large victoire, le réalisme aurait pu être encore meilleur côté sénégalais, avec plusieurs occasions manquées. Ce premier carton pose tout de même les bases d’une campagne prometteuse. À l’approche du choc face à la RDC, Niakhaté, Mbaye et l’ensemble du groupe auront à cœur de confirmer ce statut de favori.

OLPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OL, PSG