CAN 2025 : la défense du Nigeria fébrile face à la Tanzanie, Awaziem (FC Nantes) en sauveur ?

Chidozie Awaziem, défenseur du FC Nantes, n’a pas disputé la moindre minute lors du premier match du Nigeria à la CAN 2025 face à la Tanzanie (2-1), alors que la défense nigériane a montré des signes fébriles.

Awaziem, simple spectateur pour l’ouverture du Nigeria

Aligné sur la feuille de match mais laissé sur le banc tout au long de la rencontre, Chidozie Awaziem a assisté impuissant à la prestation contrastée des siens. Le joueur du FC Nantes n’a pas été utilisé par le sélectionneur, privilégiant d’autres profils en défense malgré une entame pleine de tension contre une Tanzanie accrocheuse.

Une défense nigériane toujours sous pression

Dès les premières minutes, le Nigeria a tenté de poser sa supériorité. Semi Ajayi ouvre la marque dès la 33e minute, profitant de l’élan offensif du collectif. Mais l’arrière-garde s’est montrée fébrile, chaque attaque tanzanienne faisant planer la menace d’une égalisation. Malgré cette fragilité, Awaziem n’a pas été appelé pour stabiliser le secteur.

Lookman fait la différence, la hiérarchie reste figée

Au retour des vestiaires, la Tanzanie égalise sur un exploit de M’Mombwa, exposant un peu plus les lacunes défensives des Super Eagles. Il faut attendre la 68e minute et une inspiration d’Ademola Lookman, déjà évalué à 35 millions d’euros et récemment ciblé par le PSG, pour voir le Nigeria reprendre l’avantage. Mais au cours de cette fin de match électrique, Awaziem n’est toujours pas appelé à la rescousse, alors même que la défense tremble.

Quel avenir pour Awaziem dans cette CAN ?

Nul doute que la prestation défensive du Nigeria amène des interrogations pour la suite du tournoi. Le staff pourrait être tenté de revoir sa hiérarchie lors des prochaines sorties.

Mais l’essentiel est ailleurs, car grâce à ces trois premiers points, le Nigeria lance sa campagne mais n’a pas levé tous les doutes collectifs. Pour Awaziem, cette entrée en matière laisse planer le suspense sur son rôle dans la suite de la compétition. Les choix du coach, la pression de la compétition et la concurrence interne laissent espérer d’éventuelles opportunités à saisir. À suivre, dès la prochaine affiche de cette CAN 2025 pleine de rebondissements.