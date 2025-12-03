Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : le vibrant appel au peuple d’un Canari

Chidozie Awaziem lors du match du FC Nantes sur la pelouse de l'OL.
Raphaël Nouet
3 décembre 2025

Le défenseur du FC Nantes Chidozie Awaziem a demandé aux supporters de continuer à soutenir leur équipe, même si les résultats ne sont pas à la hauteur.

Le FC Nantes a diffusé hier soir sur son site internet une interview de son défenseur Chidozie Awaziem. Celle-ci est très intéressante, le Nigérian assurant par exemple que le groupe est très uni malgré les mauvais résultats. Il ne cherche d’ailleurs pas à édulcorer la situation, conscient que la première partie de saison n’est pas à la hauteur d’une écurie comme le FC Nantes, qui figure parmi « les 10 plus beaux clubs de France ».

« Même quand ça va mal, il faut croire en nous »

Awaziem en profite pour lancer un appel au peuple, conscient que les supporters canaris commencent à perdre patience à mesure que les contre-performances s’accumulent : « Qu’il fasse froid, qu’il pleuve, qu’il neige, ils sont toujours là. On mouille le maillot pour eux. Ils doivent savoir qu’on déteste perdre. On a tout donné. Tout donné. Mais il ne faut pas nous lâcher. Même quand ça va mal, il faut croire en nous. On a beaucoup de jeunes qui apprennent. Les critiques déstabilisent. Le soutien du public est très important. On aura besoin des supporters pour améliorer la situation. On est tous ensemble, et moi, j’y crois ».

Buteur contre Lorient (1-1) en fin de match alors qu’il avait marqué contre son camp en fin de première période, Chidozie Awaziem est l’un des rares joueurs du FC Nantes à la hauteur cette saison.

FC NantesLigue 1
#A la une

Les plus lus

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo assistant à la cérémonie du Ballon d'Or en 2017.
International...

Cristiano Ronaldo ciblé par une fake news, Lionel Messi dézingué par un joueur du FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Chidozie Awaziem lors du match du FC Nantes sur la pelouse de l'OL.
FC Nantes...

FC Nantes : le vibrant appel au peuple d’un Canari

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique déçu après la défaite du PSG face au Bayern Munich.
Ligue 1...

PSG : coup dur avant le choc face au Stade Rennais, polémique en vue !

Par Raphaël Nouet
Tifo des supporters de l'ASSE lors d'un match à Geoffroy-Guichard.
ASSE...

ASSE : les Verts vont battre un record négatif à Dunkerque

Par Raphaël Nouet
Dario Benedetto remplaçant Gerson lors d'un de ses derniers matches avec l'OM, en août 2021.
Ligue 1...

OM : un joueur révèle être en thérapie depuis son passage à Marseille !

Par Raphaël Nouet
Estéban Lepaul célébrant un but lors de Rennes-Strasbourg avec Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski.
Ligue 1...

Stade Rennais : les supporters ont désigné le vrai héros du réveil breton

Par Raphaël Nouet
Xabi Alonso donnant ses consignes lors d'un match du Real Madrid.
Liga...

Real Madrid : le onze pour gagner à Bilbao et rester au contact du FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé célébrant l'égalisation du Real Madrid à Gérone.
Liga...

Real Madrid : Mbappé veut détrôner une légende du football mondial

Par Raphaël Nouet
Le président du LOSC, Olivier Létang, avant un match au Havre.
Ligue 1...

RC Lens : la phrase choc de Létang (LOSC) sur la 1ère place du Racing

Par Raphaël Nouet
Le latéral droit de l'OGC Nice Jonathan Clauss lors du match contre l'OM.
Mercato...

OGC Nice Mercato : Clauss fait un pas de plus vers un départ en janvier

Par Raphaël Nouet
Les joueurs du PSG célébrant leur but à la Beaujoire en août.
FC Nantes...

Le PSG va donner des complexes au FC Nantes

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, lors d'un match.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : Messi de retour en prêt ? Deco répond !

Par Raphaël Nouet
Franck Haise déçu lors de la défaite de l'OGC Nice sur la pelouse du FC Porto.
Ligue 1...

OGC Nice : 3 nouveaux rebondissements, le chaos s’aggrave !

Par Raphaël Nouet
Michael Olise (Bayern)
Mercato...

PSG Mercato : 150 M€ pour Olise, Paris en plein rush ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais : Pierre Ménès dévoile les secrets du renouveau signé Habib Beye

Par Bastien Aubert
Dani Ceballos (Real Madrid)
Mercato...

Le Real Madrid malade, l’OM va en profiter au Mercato !

Par Bastien Aubert
ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre
ASSE...

ASSE : Dunkerque attend les Verts, mauvais présage avant la rencontre

Par Laurent Hess
Louis Leroux (FC Nantes)
Mercato...

Stade Rennais Mercato : le LOSC sabote le coup de génie d’Habib Beye au FC Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Emanuel Emegha (RC Strasbourg)
Ligue 1...

RC Strasbourg : et maintenant, Emegha est suspendu par le club ! 

Par Bastien Aubert
Boga et Moffi à l'OGC Nice
Mercato...

OM Mercato : Benatia prêt à profiter du chaos à Nice pour ferrer le coup parfait ?

Par Bastien Aubert
OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !
FC Barcelone...

OL Mercato : Malick Fofana envoie Rashford (FC Barcelone) au PSG !

Par Bastien Aubert
Ibrahima Cissé (Schalke)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Kita va frapper fort en janvier, un géant est attendu ! 

Par Bastien Aubert
Jonathan Clauss (OGC Nice)
Ligue 1...

Revue de presse : Clauss sur le départ de l’OGC Nice, petit coup dur au Stade Rennais avant le PSG

Par Bastien Aubert
Franck Haise (OGC Nice)
Ligue 1...

OGC Nice : coup de théâtre pour l’avenir de Franck Haise ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)
Ligue 1...

Talkshow OL : Utrecht, le LOSC… On décrypte l’actu des Gones avec Razik Brikh (O&L)

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet