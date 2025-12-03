Le défenseur du FC Nantes Chidozie Awaziem a demandé aux supporters de continuer à soutenir leur équipe, même si les résultats ne sont pas à la hauteur.

Le FC Nantes a diffusé hier soir sur son site internet une interview de son défenseur Chidozie Awaziem. Celle-ci est très intéressante, le Nigérian assurant par exemple que le groupe est très uni malgré les mauvais résultats. Il ne cherche d’ailleurs pas à édulcorer la situation, conscient que la première partie de saison n’est pas à la hauteur d’une écurie comme le FC Nantes, qui figure parmi « les 10 plus beaux clubs de France ».

« Même quand ça va mal, il faut croire en nous »

Awaziem en profite pour lancer un appel au peuple, conscient que les supporters canaris commencent à perdre patience à mesure que les contre-performances s’accumulent : « Qu’il fasse froid, qu’il pleuve, qu’il neige, ils sont toujours là. On mouille le maillot pour eux. Ils doivent savoir qu’on déteste perdre. On a tout donné. Tout donné. Mais il ne faut pas nous lâcher. Même quand ça va mal, il faut croire en nous. On a beaucoup de jeunes qui apprennent. Les critiques déstabilisent. Le soutien du public est très important. On aura besoin des supporters pour améliorer la situation. On est tous ensemble, et moi, j’y crois ».

Buteur contre Lorient (1-1) en fin de match alors qu’il avait marqué contre son camp en fin de première période, Chidozie Awaziem est l’un des rares joueurs du FC Nantes à la hauteur cette saison.