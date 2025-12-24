Revue de presse : Haise lâche une bombe sur l’avenir de Clauss, un ex Rennais vers Paris, un départ surprise au RC Lens ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise se lâche sur Moffi et Clauss

Interrogé en conférence de presse au sujet de l’avenir de Jonathan Clauss et de Terem Moffi, Franck Haise a fait une confidence inattendue : « Ils (ses joueurs, ndlr) auront six jours de coupure et on reprendra. Je me projette évidemment. On sait qu’on doit améliorer l’effectif alors si je peux contribuer, à la demande de la direction sportive, à appeler des gens que je connais, que j’ai eu, ou que je n’ai pas eu, bien sûr que je suis là et que je travaille. La situation est assez difficile pour ne pas baisser la garde. Il y a un certain nombre d’éléments que je ne maîtrise pas. Terem et Jérémie ? Je ne sais pas. Les blessures des défenseurs ? Non plus. Clauss ? Il n’est pas venu me voir pour partir cet hiver. »

RC Lens : Guilavogui de retour en Bundesliga en janvier ?

S’il fait partie de la rotation de Pierre Sage cette saison, Morgan Guilavogui pourrait quitter le RC Lens au mercato hivernal. Si St. Pauli avait levé son option d’achat. Jean-Louis Leca avait activé la clause de rachat du joueur en Bundesliga. Une décision qui a coûté environ 1,5 million d’euros supplémentaires au club artésien. Du côté d’Hambourg, ce départ a laissé des regrets, d’autant plus que St. Pauli, est à la peine cette saison en Bundesliga, notamment sur le plan offensif. Raison pour laquelle le club allemand cherche à rectifier le tir.

Andreas Bornemann, le directeur sportif du club, travaille donc activement sur cette « opération retour » selon des sources proches du club citées par le site Jeunes Footeux. L’opération est qualifiée de « possible », même si le club d’Hambourg souhaiterait un prêt avec option d’achat, alors que le RC Lens n’envisagerait pour l’heure qu’un transfert sec à hauteur de 4.5 millions d’euros. De son côté, Guilavogui serait ouvert à l’idée d’un départ en janvier afin de retrouver un statut de titulaire.

Mercato : Lille, Strasbourg et Monaco à fond sur Jagusic !

La bataille pour Adriano Jagusic devient féroce. Alors que le RC Strasbourg et le LOSC scrutent le milieu offensif croate depuis plusieurs semaines, le site Jeunes Footeux affirme que l’AS Monaco vient de cocher son nom sur sa liste de cibles pour le prochain mercato. Évoluant au NK Slaven Belupo, le joueur de 20 ans affiche des statistiques solides cette saison : 8 buts et 6 passes décisives en 20 apparitions toutes compétitions confondues.

Paris FC : Kalimuendi plutôt que Stassin en janvier ?

Le Paris FC souhaite profiter du mercato hivernal pour se renforcer dans le secteur offensif. Si le club francilien est à la recherche d’un numéro neuf et a déjà exploré les pistes Wahi et Stassin, un autre buteur est dans le viseur du PFC : Arnaud Kalimuendo. L’ancien attaquant du RC Lens et du Stade Rennais ne compte que huit entrées en jeu en championnat pour un bilan famélique de 0 but et 0 passe décisive sous le maillot de Nottingham Forest. Une aubaine pour le Paris FC, qui y voit une opportunité en or de relancer l’ex-international espoirs français (33 sélections, 11 buts). Selon Le Parisien, un prêt ou même un transfert pour une somme équivalente à celle déboursée par Nottingham Forest pour l’arracher du Stade Rennais l’été dernier n’est pas à exclure.

FC Lorient : Fournier arrive chez les Merlus !

Julien Fournier prépare son retour sur le devant de la scène dans un club de Ligue 1. « Julien Fournier, l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, devrait faire son retour en Ligue 1 dans les prochains jours. Direction le FC Lorient avec le même titre de directeur du football », annonce le journaliste du Parisien Marc Mechenoua.