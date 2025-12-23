Plongé dans une double urgence, l’OGC Nice aborde un mercato hivernal crucial. Parmi les priorités, selon Fabrizio Romano : s’attacher les services d’Amir Richardson, international marocain et figure formée au club, dont le profil séduit aussi le FC Nantes et l’OM !

Depuis plusieurs semaines, le climat est explosif à Nice. Six défaites consécutives en Ligue 1, confidence en berne, incidents graves entre une partie du public et des joueurs, enquête judiciaire en cours… Autant de facteurs qui font peser une menace réelle sur l’équilibre du Gym. Malgré la qualification en Coupe de France aux dépens de l’ASSE ce dimanche (2-1), l’après-match face à Lorient a marqué un point de non-retour, entre altercations, arrêts maladie et un vestiaire désormais fracturé. Dans une quête de relance européenne, le club n’a plus le droit à l’erreur.

La direction, qui voit le retour au premier plan de Jean-Pierre Rivère, veut frapper fort dès janvier. L’urgence dicte la stratégie : injecter de l’expérience et du talent, rassembler autour de valeurs locales et franchir un cap aussi bien sur qu’en dehors du terrain. Dans ce contexte, le possible retour d’un ancien du centre de formation niçois incarne une lueur d’espoir. Cette option n’échappe pas aux suiveurs du marché, et elle résonne aussi à l’heure où des acteurs comme l’OM ont déjà approché le joueur. Selon le site Foot en France, le FC Nantes serait récemment venu aux nouvelles aux sujet de l’ancien milieu du Stade de Reims.

Amir Richardson coche toutes les cases

Formé à Nice, devenu international marocain et affichant un profil complet de milieu moderne, Richardson apparaît comme la cible idéale du mercato. À 23 ans, il combine un volume de jeu précieux, du leadership sur la pelouse et une familiarité rare avec le Gym. Autant d’arguments qui rassurent dans ce contexte brûlant, où le vestiaire réclame de la stabilité et de la détermination. Sa polyvalence et son expérience européenne, acquises en Serie A, séduisent aussi bien les dirigeants que l’équipe technique autour de Franck Haise. La symbolique d’un retour au bercail est forte : ramener un joueur emblématique, formé localement, représente l’occasion de réconcilier public et joueurs tout en renforçant une équipe en manque de certitudes. Face à l’intérêt d’autres formations, dont certains clubs étrangers dont le Genoa, le Gym sait qu’il devra avancer vite.

La Fiorentina sous pression, une opportunité à saisir

Du côté de la Fiorentina, le climat est tout aussi tendu. Résultats inconstants, finances à l’équilibre fragile, incertitude sur les ambitions : la Viola pourrait être contrainte de céder certains joueurs à forte valeur cet hiver. Richardson fait partie de ces éléments susceptibles de susciter des offres, ce qui offre à Nice une fenêtre idéale pour boucler le dossier. L’approche déjà amorcée, renforcée par un contexte favorable lié aux turbulences italiennes, place le club azuréen en position de force. Saisir cette occasion permettrait de renforcer l’entrejeu, rassurer un groupe abîmé par la crise et afficher de nouvelles ambitions.