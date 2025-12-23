Sur le départ de l’OGC Nice au mercato hivernal, Jonathan Clauss (33 ans) voit sa compagne Pauline faire une belle annonce sur son compte Instagram.

Ce n’est pas Jonathan Clauss qui a parlé, mais le message est passé. Alors que l’avenir du piston droit de l’OGC Nice semble de plus en plus incertain à l’approche du mercato hivernal, sa compagne a pris la parole sur Instagram, laissant transparaître une période charnière, faite de doutes, de décisions et de projection vers un nouveau cycle. Dans une publication sobre mais révélatrice, la belle et discrète Pauline a écrit :

« 2025 : Derrière des looks, des sourires, des stories,… il y a aussi eu des moments durs, des remises en question, des choix difficiles. Mais on retient le meilleur, on apprend, et on avance vers 2026 le cœur ouvert. »

« Avancer vers 2026 »

Un message qui résonne fortement dans le contexte actuel. À Nice, Jonathan Clauss ne fait plus l’unanimité et son nom circule avec insistance parmi les possibles partants de l’hiver. Si rien n’est encore acté officiellement, cette publication donne le sentiment d’un cycle en fin de course, autant sur le plan sportif que personnel. « Choix difficiles », « remises en question », « avancer vers 2026 » : autant d’indices qui laissent penser que le clan Clauss anticipe déjà un changement majeur. Plus qu’un simple message de bilan, cette sortie publique ressemble à une page qui se tourne, avec lucidité mais sans amertume.

À Nice, un timing pas anodin ?



Alors que le club azuréen réfléchit à ajuster son effectif, ce genre de signal renforce l’idée d’un départ possible, voire souhaité, dans les semaines à venir. Jonathan Clauss, expérimenté (33 ans) et encore bankable sur le marché, pourrait incarner une opportunité de mouvement stratégique. Une chose est sûre : Pendant que l’OGC Nice s’interroge et que le mercato approche, Madame Clauss, elle, regarde déjà plus loin.