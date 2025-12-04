OGC Nice : Clauss au centre d’une nouvelle polémique après les incidents

En plus de Boga et Moffi, Jonathan Clauss a également été cité parmi les joueurs de l’OGC Nice ayant porté plainte après les incidents. Mais l’ancien de l’OM vient de démentir.

La tension ne retombe pas sur la Côte d’Azur après les incidents qui ont ébranlé l’effectif niçois au retour de Lorient. Plusieurs joueurs des Aiglons, agressés à la sortie du stade, ont décidé de saisir la justice. Parmi eux, Jérémie Boga et Terem Moffi ont formellement officialisé leur plainte, tandis que la situation autour de Jonathan Clauss s’est embrasée après des rumeurs de dépôt similaire. L’affaire, déjà explosive, secoue tout un club, entre rumeurs persistantes et réactions en chaîne.

Jonathan Clauss sème le doute

Coup de théâtre : alors que la presse relayait l’information d’une plainte déposée par Jonathan Clauss – à l’instar de ses deux coéquipiers –, l’intéressé a sorti l’artillerie lourde sur les réseaux sociaux. À travers de multiples emojis explicites, le défenseur a clairement marqué sa distance avec cette information, démentant tout dépôt de plainte de sa part. Un geste public qui tranche avec le climat pesant et participe à brouiller un peu plus les pistes, notamment quand son nom réapparaît au sein du communiqué listant les victimes de l’incident.

Une réaction pas forcément comprise par les supporters niçois et le grand public, qui ne se sont pas faits prier pour réagir dans les commentaires.

Les autres victimes identifiées

En dehors de ce flou autour de Clauss, la situation de Boga et Moffi reste limpide : les deux joueurs ont porté plainte et se sont retrouvés momentanément écartés du groupe pour raisons médicales. Leur mise en arrêt après l’agression a jeté une lumière crue sur la gravité des faits. D’autres figures du club, évoquées dans le communiqué officiel, continuent d’alimenter le débat public, tandis que la piste judiciaire s’étend à tout le vestiaire.

Derrière ces trois noms, le vestiaire demeure mobilisé et solidaire, alors que la crise s’enlise. Les perspectives de l’équipe et l’avenir de certains joueurs restent marqués par l’onde de choc de l’incident.

Que retenir de l’affaire ?

Le cas de Jonathan Clauss cristallise la confusion ambiante : d’un côté, il s’affiche publiquement pour démentir toute démarche judiciaire, de l’autre, il reste identifié comme victime parmi les protagonistes de ce triste épisode. L’écart notable entre communication officielle, relais médiatiques et prises de parole individuelles brouille la compréhension du dossier pour le public et les suiveurs du club.

À ce stade, une seule certitude : l’affaire reste ouverte et l’on attend encore d’y voir clair sur le rôle exact de chacun. L’enquête, activée par la justice, devrait lever le voile sur ces zones d’ombre, alors que Nice tente de retrouver un semblant de sérénité sur et en dehors des terrains.