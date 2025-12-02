OGC Nice : Alexy Bosetti défend les Ultras niçois et dément les coups portés sur Moffi et Boga !

Selon Alexy Bosetti, les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi, ne seraient pas avérées…

Il fallait s’y attendre : Le parquet de Nice annonce ce mardi l’ouverture d’une enquête après les violences commises à l’encontre des joueurs de l’OGC Nice, Jérémie Boga et Terem Moffi. Dimanche, à leur retour de Lorient, les deux attaquants de l’OGC Nice ont été contraints de descendre du bus avant de recevoir des coups, des crachats des et insultes entraînant des rapports d’ITT. Le SLPJ de Nice se saisit de l’affaire pour des faits de violences aggravées, participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, et non-empêchement d’un délit portant atteinte à l’intégrité corporelle. Des auditions sont déjà en cours.

« Il y a des agents qui ont bien bossé », soutient Bosetti

De son côté, l’Association des Ultras Populaire Sud de Nice assure n’avoir pas commis de violences…. « Aucun membre de l’association présent sur place n’a été témoin des prétendus violences ou dégradations alléguées par les joueurs. À cet égard, le rapport de police confirme une atmosphère hostile envers les joueurs, mais ne relève aucun fait de violence ou de dégradation. » Invité sur RMC ce mardi soir Alexy Bosetti, l’ancien attaquant du Gym, et membre de la Populaire Sud, a accrédité les propos de l’Association des Ultras Populaire Sud. « Moi j’oblige personne à jouer pour Nice. Il faut condamner les violences, mais moi, j’attends l’enquête et ce qui va ressortir. J’ai passé un moment au téléphone et d’après mes infos, des coups portés, des insultes racistes… Il y a des agents qui ont bien bossé lundi ». A entendre l’actuel attaquant de Milazzo, en Serie D italienne, les joueurs et leur entourage auraient donc exagéré les faits afin de favoriser leur départ.