[17:54]CAN 2025 : porté par Mahrez, l’Algérie domine le Soudan
[17:30]OM Mercato : mauvaise nouvelle pour Balerdi, un départ se précise en janvier ! 
[17:07]FC Nantes Mercato : une nouvelle recrue a signé, au moins trois autres attendues !
[16:42]RC Lens : les pistes des Sang et Or pour le mercato hivernal
[16:18]Stade Rennais Mercato : le premier renfort de l’hiver connu ?
[15:54]OM : du nouveau est tombé sur la blessure d’Aguerd !
[15:34]CAN 2025 : le Burkina Faso de Koffi renverse la Guinée Équatoriale
[15:00]PSG Mercato : Doha a repris les commandes du dossier Bouaddi (LOSC)
[14:30]ASSE Mercato : le couperet est déjà tombé pour N’Guessan ! 
[14:00]OM, OL, Stade Rennais Mercato : un accord est tombé pour Abdelli !
CAN 2025 : le Burkina Faso de Koffi renverse la Guinée Équatoriale

Par Fabien Chorlet - 24 Déc 2025, 15:34
La Guinée Équatoriale s'est offert le Burkina Faso
Au terme d’un match fou et un scénario de dingue, le Burkina Faso s’est imposé dans la douleur face à la Guinée Équatoriale (2-1).

Pour son entrée en lice à la CAN 2025, le Burkina Faso a renversé ce mercredi la Guinée Équatoriale (2-1). Dominateurs tout au long du match et en supériorité numérique durant une grande partie de la seconde période, les Étalons ont d’abord buté sur un bloc adverse très regroupé. Surpris en fin de match par un but sur corner de Marvin Anieboh (85e), les hommes de Brama Traoré ont toutefois trouvé les ressources pour retourner la situation dans les derniers instants grâce à des buts de Georgi Minoungou (90+5e) et d’Edmond Tapsoba (90+8e).

Une victoire précieuse pour Hervé Koffi et ses coéquipiers, qui lancent parfaitement leur CAN 2025 avant d’affronter l’Algérie lors du deuxième match de la phase de groupes.

