CAN 2025 : le Burkina Faso de Koffi renverse la Guinée Équatoriale

Au terme d’un match fou et un scénario de dingue, le Burkina Faso s’est imposé dans la douleur face à la Guinée Équatoriale (2-1).

Pour son entrée en lice à la CAN 2025, le Burkina Faso a renversé ce mercredi la Guinée Équatoriale (2-1). Dominateurs tout au long du match et en supériorité numérique durant une grande partie de la seconde période, les Étalons ont d’abord buté sur un bloc adverse très regroupé. Surpris en fin de match par un but sur corner de Marvin Anieboh (85e), les hommes de Brama Traoré ont toutefois trouvé les ressources pour retourner la situation dans les derniers instants grâce à des buts de Georgi Minoungou (90+5e) et d’Edmond Tapsoba (90+8e).

Une victoire précieuse pour Hervé Koffi et ses coéquipiers, qui lancent parfaitement leur CAN 2025 avant d’affronter l’Algérie lors du deuxième match de la phase de groupes.