FC Barcelone Mercato : Flick a pris sa décision pour l’avenir de Rashford

Hansi Flick souhaiterait que le Barça lève l’option d’achat incluse dans le prêt de Marcus Rashford.

Prêté cette saison avec option d’achat au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford réalise pour le moment une belle saison en Catalogne, avec 7 buts, 8 passes décisives et une place de titulaire régulier dans l’équipe d’Hansi Flick. Reste maintenant à savoir si le Barça lèvera ou non l’option d’achat comprise dans le prêt de l’Anglais à l’issue de la saison.

Flick veut absolument garder Rashford

Du côté d’Hansi Flick, la décision serait déjà prise. Il voudrait que le club catalan recrute définitivement Marcus Rashford l’été prochain. Selon les informations du journaliste italien, Matteo Moretto, l’entraîneur des Blaugrana ferait même du recrutement définitif de l’ancien Red Devils l’une de ses priorités estivales. Pour rappel, le montant de l’option d’achat de Marcus Rashford est estimé à 30 millions d’euros.

À l’inverse, le directeur sportif du Barça, Deco, serait moins emballé à l’idée de lever l’option d’achat du joueur anglais et temporiserait dans ce dossier.