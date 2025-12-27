À LA UNE DU 27 DéC 2025
[08:19]PSG Mercato : un pilier de l’équipe de France à Paris, une offre XXL a été envoyée !
[08:02]ASSE Mercato : l’enveloppe hivernale de Kilmer dévoilée, Stassin et Davitashvili menacés !
[07:32]PSG Mercato : c’est confirmé, le Real Madrid recale Paris pour la priorité de Luis Enrique
[07:13]RC Lens : Will Still rend hommage à Jean-Louis Gasset avec un souvenir mémorable
[07:00]PSG Mercato : l’IA livre ses recrues idéales pour Paris
[06:00]ASSE : sans le savoir, les Verts auraient pu mettre le feu à l’OL et au Groupama Stadium
[05:00]FC Barcelone Mercato : Flick a pris sa décision pour l’avenir de Rashford
[23:17]CAN 2025 : le Maroc d’Aguerd (OM) et d’Hakimi (PSG) repris par le Mali, Sangaré (RC Lens) a déçu
[23:00]FC Barcelone : le Barça a fait une énorme crasse, Lewandowski balance tout !
[22:31]PSG Mercato : Barcola a un atout de poids pour partir, il a fait gagner des millions au FC Nantes
FC Barcelone Mercato : Flick a pris sa décision pour l’avenir de Rashford

Par Fabien Chorlet - 27 Déc 2025, 05:00
💬 Commenter
Marcus Rashford et Hansi Flick

Hansi Flick souhaiterait que le Barça lève l’option d’achat incluse dans le prêt de Marcus Rashford.

Prêté cette saison avec option d’achat au FC Barcelone par Manchester United, Marcus Rashford réalise pour le moment une belle saison en Catalogne, avec 7 buts, 8 passes décisives et une place de titulaire régulier dans l’équipe d’Hansi Flick. Reste maintenant à savoir si le Barça lèvera ou non l’option d’achat comprise dans le prêt de l’Anglais à l’issue de la saison.

Flick veut absolument garder Rashford

Du côté d’Hansi Flick, la décision serait déjà prise. Il voudrait que le club catalan recrute définitivement Marcus Rashford l’été prochain. Selon les informations du journaliste italien, Matteo Moretto, l’entraîneur des Blaugrana ferait même du recrutement définitif de l’ancien Red Devils l’une de ses priorités estivales. Pour rappel, le montant de l’option d’achat de Marcus Rashford est estimé à 30 millions d’euros.

À l’inverse, le directeur sportif du Barça, Deco, serait moins emballé à l’idée de lever l’option d’achat du joueur anglais et temporiserait dans ce dossier.

