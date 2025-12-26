À LA UNE DU 26 DéC 2025
ASSE : l’hommage très émouvant des Verts après le décès de Jean-Louis Gasset

Par William Tertrin - 26 Déc 2025, 16:05
Après l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset, l’ASSE a posté un message très émouvant sur ses réseaux.

C’est une terrible nouvelle qui est tombée ce vendredi 26 décembre. En effet, Jean-Louis Gasset, qui a notamment entraîné l’ASSE de 2017 à 2019, s’en est allé. Depuis plusieurs heures, une pluie d’hommages est tombée pour un homme qui a marqué le football français. Sur son compte X, l’AS Saint-Étienne a évidemment laissé son message à l’attention de Gasset, y compris une vidéo de l’homme à la casquette.

Le message de l’ASSE

« Jean-Louis Gasset s’en est allé. Entraîneur entre novembre 2017 et mai 2019 de l’ASSE, avec laquelle il avait notamment obtenu une 4e place et une qualification européenne, Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi 26 décembre à l’âge de 72 ans. Joueur, entraîneur, adjoint, capitaine de bateaux parfois mal amarrés, il aura toujours su mener ses embarcations sur la terre ferme et déjouer les vents contraires. À son fils Robin, sa fille Coralie, sa maman Éliane, ses petits-enfants, ses proches et ses amis, l’AS Saint-Étienne présente ses plus sincères condoléances et partage leur peine. Le club n’oubliera jamais un homme qui a contribué à écrire les pages ineffaçables de son histoire, le gardera à vie dans son souvenir et lui rendra hommage à l’occasion de la réception de Montpellier, début février prochain ».

