À LA UNE DU 28 DéC 2025
CAN : le Nigeria d’Osimhen assomme la Tunisie et file en 8e de finale

Par Laurent Hess - 27 Déc 2025, 22:57
Emmené par Victor Osimhen, le Nigeria a dominé la Tunisie (3-2) ce samedi soir. Il est déjà en 8e de finale de la CAN.

Le 4e et dernier match de ce samedi à la CAN mettait aux prises le Nigeria et la Tunisie, à Fès. Dans le groupe C, l’Ouganda et la Tanzanie n’ayant pu se départager (1-1) un peu plus tôt, le vainqueur du choc Nigeria-Tunisie était automatiquement qualifié en 8es de finale avant même la dernière journée.

Osimhen a montré la voie au Nigeria

Et c’est le Nigeria qui a validé son ticket. Victor Osimhen, l’ancien buteur du LOSC, a ouvert le score d’un coup de tête puissant, peu avant la mi-temps, avant de se voir refuser un autre but au retour des vestiaires par le VAR, pour une position de hors jeu. Mais Ndidi a inscrit le but du break à l’heure de jeu sur un service de Lookman, déjà passeur décisif sur l’ouverture du score d’Osimhen. Le joueur de l’Atalanta s’est chargé de tripler la mise, servi par Osimhen. A 3-0, le Nigeria s’est ensuite relâché. Talbi a réduit l’écart pour les Tunisiens, qui ont ajouté un second but sur penalty par Abdi. Sans pouvoir recoller. La Tunisie ne devra pas se rater lors de la dernière journée de la phase de groupe contre la Tanzanie si elle veut rejoindre les Super Eagles au tour suivant.

