Éliminé de la CAN 2025 avec le Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang a bien été libéré par sa sélection et pourrait postuler pour le match OM – FC Nantes (dimanche, 15h).

Fin de parenthèse africaine pour Pierre-Emerick Aubameyang : l’attaquant quitte le rassemblement du Gabon avant le dernier match de groupes de la CAN 2025. Un retour prématuré à Marseille dicté par une gêne musculaire ressentie à la cuisse gauche, alors que son équipe nationale est déjà éliminée. Un dossier médical géré à deux mains, entre le staff des Panthères et celui de l’OM, qui laisse planer le doute sur la participation d’« Auba » lors de la prochaine journée de Ligue 1 face au FC Nantes. L’optimisme serait toutefois de rigueur et Roberto De Zerbi en dira plus ce vendredi en conférence de presse (14h).

Le Gabon déjà éliminé avant la dernière journée

Le Gabon abordera sa dernière rencontre de poule contre la Côte d’Ivoire sans pression : la sélection est d’ores et déjà éliminée de la compétition. Les résultats des Panthères lors des premières journées ont scellé leur sort, transformant le duel final face aux Éléphants en simple formalité sans enjeu qualificatif. Dans ce contexte, l’absence d’Aubameyang prend encore plus de sens. Les espoirs de prolonger l’aventure continentale envolés, libérer le joueur blessé semblait la seule option rationnelle pour la sélection gabonaise comme pour son club.

Aubameyang préservé pour blessure : les détails du protocole

La gestion médicale du cas Aubameyang a été exemplaire et transparente. Dès l’apparition de la gêne à la cuisse gauche, au lendemain du match face au Mozambique, les staffs médicaux du Gabon et de l’OM se sont coordonnés afin de suivre un protocole médical strict. Des examens cliniques quotidiens ont été réalisés pour évaluer l’évolution de la blessure et décider de la meilleure marche à suivre pour préserver le joueur. Face à l’absence d’enjeu sportif, la décision de le dispenser du match contre la Côte d’Ivoire a rapidement été prise en concertation. Aubameyang rentre donc à Marseille afin de poursuivre sa prise en charge sous la supervision du service médical olympien, avec l’objectif de garantir son retour optimal à la compétition. Retrouvez davantage d’informations sur son retour dans le groupe marseillais après sa blessure. Ce protocole partagé rassure à la fois la sélection gabonaise et le club marseillais, chacun veillant à la préservation de la santé de leur joueur cadre alors que la saison bat son plein.

Quel avenir immédiat pour l’OM et pour PEA ?

Le retour d’Aubameyang sur la Canebière n’offre pour l’instant aucune garantie sur sa présence lors du match capital contre le FC Nantes (dimanche, 15h). Si le fait qu’il ait lieu à l’Orange Vélodrome est jugé positif, les prochains jours seront décisifs : staff médical et équipe technique marseillais évalueront son état avant de prendre une décision définitive. L’OM, qui compte plus que jamais sur l’expérience de son numéro 10, devra jongler entre prudence et nécessité sportive.