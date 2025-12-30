À LA UNE DU 30 DéC 2025
[21:13]RC Lens, LOSC : les frères ennemis brillent à la CAN avec le Congo
[20:56]ASSE Mercato : le successeur de Stassin est ciblé, il est brésilien !
[20:42]OM Mercato : une manne en moins pour recruter en janvier ?
[19:54]Mercato : le PSG et le FC Barcelone devancés pour le clone de Yamal
[19:33]RC Lens : un premier coup dur pour Sage avant Toulouse
[19:10]Stade Rennais Mercato : la menace allemande plane toujours sur un Rouge et Noir
[18:39]OM Mercato : la Serie A et la Premier League foncent sur Carrascal (Flamengo)
[18:14]FC Nantes Mercato : un ex-Rémois ciblé, le PFC et Nice intéressés
[18:00]FC Nantes : un rival régional se félicite d’avoir tapé les Canaris !
[17:46]Mercato : Mourinho frustre l’OM et le FC Barcelone !
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens, LOSC : les frères ennemis brillent à la CAN avec le Congo

Par Raphaël Nouet - 30 Déc 2025, 21:13
💬 Commenter
Gaël Kakuta rigolant à son époque lensoise.
🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.
WA Rejoindre

Ce soir, la République Démocratique du Congo affronte le Botswana pour le dernier match du tour de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Un ex-Lensois et un Lillois brillent.

Troisième et dernière journée du tour de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, ce soir, au Maroc. Dans le groupe D, la RD Congo affronte le Botswana pendant que le Sénégal croise le fer avec le Bénin. A la pause, le Congo mène 2-0, grâce notamment à deux joueurs qui brillent ou ont brillé avec les grands rivaux nordistes que sont le RC Lens et le LOSC. Le Dogue, c’est évidemment Chancel Mbemba, capitaine de la RDC, qui fait bonne garde en défense.

Kakuta décisif sur les deux buts

L’ex-Lensois, c’est Gaël Kakuta. Le milieu offensif a été décisif sur les deux buts. Sur le premier, il délivre une passe décisive d’une talonnade sublime à Mbuku (31e). Et à la 41e, il a transformé un pénalty en envoyant sa frappe en pleine lucarne. Dans les deux cas, sa patte gauche a réveillé de beaux souvenirs aux supporters lensois, qui n’ont profité de son talent que deux années, entre 2020 et 2022. A 34 ans, il évolue aujourd’hui en Turquie, à Sakaryaspor. Le quinzième club de sa carrière…

Avec cette victoire qui se dessine, et sachant que le Sénégal mène également (1-0), la RDC est qualifiée pour les 8es de finale avec les Lions de la Teranga.

CAN 2025

Actu foot CAN 2025 : les infos les plus chaudes