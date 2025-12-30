🔥 Rejoins notre groupe WhatsApp de +18 000 passionnés de foot ! Actu en temps réel, transferts, débats, et infos exclusives sur ton club.

Ce soir, la République Démocratique du Congo affronte le Botswana pour le dernier match du tour de poules de la Coupe d’Afrique des Nations. Un ex-Lensois et un Lillois brillent.

Troisième et dernière journée du tour de poules de la Coupe d’Afrique des Nations, ce soir, au Maroc. Dans le groupe D, la RD Congo affronte le Botswana pendant que le Sénégal croise le fer avec le Bénin. A la pause, le Congo mène 2-0, grâce notamment à deux joueurs qui brillent ou ont brillé avec les grands rivaux nordistes que sont le RC Lens et le LOSC. Le Dogue, c’est évidemment Chancel Mbemba, capitaine de la RDC, qui fait bonne garde en défense.

Kakuta décisif sur les deux buts

L’ex-Lensois, c’est Gaël Kakuta. Le milieu offensif a été décisif sur les deux buts. Sur le premier, il délivre une passe décisive d’une talonnade sublime à Mbuku (31e). Et à la 41e, il a transformé un pénalty en envoyant sa frappe en pleine lucarne. Dans les deux cas, sa patte gauche a réveillé de beaux souvenirs aux supporters lensois, qui n’ont profité de son talent que deux années, entre 2020 et 2022. A 34 ans, il évolue aujourd’hui en Turquie, à Sakaryaspor. Le quinzième club de sa carrière…

Avec cette victoire qui se dessine, et sachant que le Sénégal mène également (1-0), la RDC est qualifiée pour les 8es de finale avec les Lions de la Teranga.