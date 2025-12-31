Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : McAtee (Nottingham) en approche ?

Selon la BBC, le RC Strasbourg serait en contacts avec Nottingham Forest pour se faire prêter le milieu offensif James McAtee. Recruté cet été à Manchester City pour 25 M€, l’Anglais de 23 ans ne s’est pas imposé chez les Reds, qui connaissent une première partie de saison très compliquée (17e de Premier League). Si l’opération devait se réaliser, ce serait sans l’intervention de Chelsea, qui a atteint son quota de joueurs prêtés au Racing (3).

LOSC : Raghouber prêté à Montpellier ?

Mohamed Toubache-Ter a révélé hier que le MHSC avait contacté Lille pour obtenir le prêt du milieu Ugo Raghouber (22 ans), qui a très peu joué avec les pros lors de la première partie de saison (deux matches, un seul comme titulaire). Mais le club héraultais, confronté à de grosses difficultés financières, réclame une prise en charge totale de son salaire par les Dogues. Une autre solution pour sa venue serait étudiée mais Toubache-Ter n’a pas révélé laquelle.

SCO d’Angers : Boissier fixe l’objectif pour 2026

Dans une interview au site officiel du club, le directeur sportif, Laurent Boissier, a fixé le cap pour 2026 : « Le maintien, et surtout prendre du plaisir à Raymond-Kopa. Nous souhaitons un joli maintien et que les gens prennent du plaisir à venir nous voir jouer. Ce sont les objectifs principaux ». Le dirigeant espère que, comme face à Nantes (4-1) pour le dernier match de l’année, le stade du SCO sera davantage derrière son équipe lors de la réception des grosses écuries comme l’OM, le PSG et l’OL.

OGC Nice : Moffi vers Angers ?

Après l’arrivée d’Elye Wahi (Francfort), dont le prêt devrait être officialisé ce mercredi, l’OGC Nice pourrait accepter de laisser partir Terem Moffi. L’attaquant nigérian a exprimé le souhait de ne plus jouer pour les Aiglons suite à son agression par des ultras. Selon Mohamed Toubache-Ter, le SCO d’Angers aurait proposé un prêt au Gym. Il attend la réponse de ce dernier, notamment concernant les conditions salariales.

Paris FC : Lees-Melou incertain pour le derby

Hier, les joueurs du Paris FC ont repris l’entraînement. Et, mauvaise nouvelle pour le promu, Pierre Lees-Melou est incertain pour le derby contre le PSG dimanche soir au Parc des Princes. Absent depuis fin novembre, le milieu de terrain souffre toujours du coup reçu à Auxerre (1-1) sur la plaque posée après son opération au péroné.