OM Mercato : Longoria et Benatia touchent au but pour une prolongation 

Contrairement à Darryl Bakola et Robinho Vaz, Bilal Nadir serait proche de prolonger son contrat avec l’OM.

Depuis plusieurs années, l’Olympique de Marseille mise de plus en plus sur la formation et ses jeunes talents. Toutefois, face à une concurrence accrue et aux exigences financières grandissantes des joueurs ainsi que de leurs entourages, certaines prolongations se compliquent, voire sont actuellement au point mort. C’est notamment le cas de Darryl Bakola et Robinho Vaz, qui pourraient quitter le club dès cet hiver en cas d’offres jugées satisfaisantes.

Nadir se rapproche d’une prolongation

Pour Bilal Nadir, la situation serait différente. En fin de contrat en juin prochain, le milieu offensif marocain se rapprocherait d’une prolongation avec l’OM, selon le journaliste franco-marocain Hakim Zakos. Ce ne serait plus qu’une question de détails. « Ça discute toujours et il a plutôt envie de continuer à Marseille. C’est une question de détail le concernant », a déclaré notre confrère sur X. Si cette prolongation se concrétise, ce serait une bonne excellente nouvelle pour le club olympien, Bilal Nadir réalisant une première partie de saison interessante avec 1 but et 5 passes décisives toutes compétitions confondues.