FC Barcelone Mercato : João Cancelo a donné une première réponse au Barça

Courtisé notamment par le Barça, João Cancelo (Al-Hilal) verrait d’un bon oeil un retour en Europe cet hiver.

Désireux de recruter un latéral droit cet hiver afin d’amener de la concurrence à Jules Koundé, le FC Barcelone aimerait faire revenir João Cancelo. Le latéral droit portugais évolue depuis un an et demi à Al-Hilal, et avait déjà porté les couleurs catalanes avant son départ en Arabie saoudite.

João Cancelo veut revenir en Europe

Bonne nouvelle pour les Blaugrana, la latéral droit portugais serait ouvert à un retour en Europe lors du mercato hivernal et serait prêt à consentir des efforts financiers, selon Ekrem Konur. À Al-Hilal, João Cancelo touche actuellement un salaire de 15 millions d’euros annuel.

Le journaliste turc précise que l’Inter Milan, la Juventus Turin et des clubs de Premier League dont les noms n’ont pas filtré seraient également intéressés par l’ancien joueur de Manchester City et du Bayern Munich.