À LA UNE DU 31 DéC 2025
[20:00]OM Mercato : une offre est tombée pour Maupay, l’avenir de Gouiri est scellé !
[19:30]Stade Rennais Mercato : Mastantuono (Real Madrid) en prêt, vous prenez ?
[19:00]RC Lens Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales après Haïdara
[18:30]FC Barcelone Mercato : João Cancelo a donné une première réponse au Barça
[18:00]OM Mercato : gros rebondissement pour Pavard, ça chauffe avec Anis Hadj Moussa !
[17:32]FC Nantes Mercato INFO BUT! : Kantari refuse Lemaréchal, il va signer à Brest
[17:00]ASSE Mercato : Kilmer Sports a tenté un défenseur central international !
[16:30]RC Lens Mercato : Thomasson sort du silence et ouvre la porte à un autre club
[16:00]Stade Rennais Mercato : en plus de Mastantuono, Désiré s’attaque à une piste du PSG
[15:30]OM Mercato : De Zerbi a pris une décision radicale avec Vaz et Bakola
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : João Cancelo a donné une première réponse au Barça

Par Fabien Chorlet - 31 Déc 2025, 18:30
💬 Commenter
Joao Cancelo (Al-Hilal)
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Courtisé notamment par le Barça, João Cancelo (Al-Hilal) verrait d’un bon oeil un retour en Europe cet hiver.

Désireux de recruter un latéral droit cet hiver afin d’amener de la concurrence à Jules Koundé, le FC Barcelone aimerait faire revenir João Cancelo. Le latéral droit portugais évolue depuis un an et demi à Al-Hilal, et avait déjà porté les couleurs catalanes avant son départ en Arabie saoudite.

João Cancelo veut revenir en Europe

Bonne nouvelle pour les Blaugrana, la latéral droit portugais serait ouvert à un retour en Europe lors du mercato hivernal et serait prêt à consentir des efforts financiers, selon Ekrem Konur. À Al-Hilal, João Cancelo touche actuellement un salaire de 15 millions d’euros annuel.

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Le journaliste turc précise que l’Inter Milan, la Juventus Turin et des clubs de Premier League dont les noms n’ont pas filtré seraient également intéressés par l’ancien joueur de Manchester City et du Bayern Munich.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot