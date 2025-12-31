À LA UNE DU 31 DéC 2025
[11:58]ASSE Mercato : Raykkonen, pas avant l’été 2026 ?
[11:30]Revue de presse : le RC Strasbourg, l’OGC Nice et le LOSC s’activent en vue du mercato
[11:04]FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !
[10:49]Stade Rennais : encore des tensions, Beye toujours en danger ?
[10:20]FC Nantes : les malheurs de Castro ont refroidi une cible de l’ASSE !
[10:01]OL : nouvel énorme revers pour Textor à cause d’Almada !
[09:39]Real Madrid : la moquerie magistrale d’un média pro-Barça contre Mbappé
[09:18]OM : un nouveau problème lié à la CAN
[08:59]PSG : le clan Donnarumma réagit à l’attaque de Campos
[08:40]ASSE Mercato : Bardeli fait une grande annonce sur son avenir !
FC Barcelone Mercato : un retour improbable se précise, Koundé peut trembler !

Par Raphaël Nouet - 31 Déc 2025, 11:04

Joao Cancelo en action avec le Portugal.
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le FC Barcelone serait entré en négociations avec Joao Cancelo pour un retour, le latéral droit portugais cherchant à quitter l’Arabie Saoudite. Il a laissé un bon souvenir en Catalogne.

Cela fait déjà plusieurs jours que les agents de Joao Cancelo font savoir dans les médias que le latéral droit a décidé de quitter l’Arabie Saoudite. Transféré dans le championnat à la mode à l’été 2024 après une saison en prêt à Barcelone, l’ancien joueur de Manchester City veut retrouver un niveau plus conforme à son talent. L’argent, c’est bien ; la compétition relevée, c’est mieux. Plusieurs clubs auraient fait part de leur intérêt, selon Fabrizio Romano, dont la Juventus Turin, l’Inter Milan et… le FC Barcelone !

Ça risque d’être compliqué avec le fair-play financier

Mundo Deportivo apporte deux bémols à cette piste. La première, c’est qu’Hansi Flick a demandé en priorité un défenseur central capable d’évoluer dans le couloir gauche. Cancelo peut évoluer à gauche, il l’avait d’ailleurs fait avec le Barça, mais pas dans l’axe. Ensuite, le fair-play financier serait encore et toujours un problème. Car le Portugais est encore lié à Al-Hilal pour une saison et demi. Il faudra donc verser une indemnité, sachant que l’écurie saoudienne avait versé 25 M€ à City à l’été 2024. Entre ça et le salaire du joueur, ça ferait beaucoup pour le Barça. Il faudrait que Cancelo parvienne à casser son contrat et qu’il accepte une réduction salariale conséquente.

Si ces deux obstacles sont remplis, son retour chez les Blaugranas sera possible. Il pourrait faire mal à Jules Koundé, loin d’être aussi rayonnant que la saison dernière. Blessé au printemps et privé de sa préparation estivale personnelle, le défenseur français multiplie les imprécisions. Un retour de Cancelo pourrait l’obliger à retrouver ses esprits au plus vite.

