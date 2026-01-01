À LA UNE DU 1 JAN 2026
[19:26]OM : Roberto De Zerbi visé par Chelsea, mais…
[19:03]OM, RC Lens Mercato : c’est officiel pour Wahi à l’OGC Nice, ses premiers mots
[18:41]FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !
[18:10]ASSE Mercato : une tendance claire se dégage pour l’avenir de Stassin en janvier
[17:45]RC Lens : le groupe de Sage pour Toulouse, il confirme un départ
[17:29]OM, OL Mercato : les deux Olympiques sont fixés pour le prix d’Abdelli !
[17:00]Stade Rennais Mercato : l’IA dévoile ses recrues idéales pour Rennes
[16:30]FC Nantes Mercato : les Canaris officialisent une nouvelle recrue
[16:25]RC Lens : plusieurs bonnes nouvelles tombent avant Toulouse
[15:55]OM : on sait pourquoi Aubameyang a été suspendu par le Gabon, il se défend
FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !

Par Fabien Chorlet - 1 Jan 2026, 18:41
Joan Laporta, le président du FC Barcelone
Comme attendu, Hamza Abdelkarim (Al Ahly) devrait bien devenir la première recrue hivernale du Barça.

Le FC Barcelone tient sa première recrue hivernale. Toujours en quête de jeunes talents, le club catalan serait sur le point de recruter le jeune attaquant égyptien d’Al Ahly Hamza Abdelkarim. Âgé de 18 ans, ce joueur incarne le profil idéal du buteur moderne : 1,82 m, ambidextre et déjà 12 buts en 19 sélections avec les U17 égyptiens.

Abdelkarim sera le premier renfort hivernal du Barça

Selon Actualité – Barça, la signature d’Hamza Abdelkarim au FC Barcelone cet hiver serait actée, une information confirmée par la presse égyptienne. Le jeune Égyptien devrait débarquer en Catalogne sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Al Ahly aurait également négocié un pourcentage sur une éventuelle revente dans le cadre de ce deal, en cas de levée de l’option d’achat.

À l’instar de Roony Bardghji, recruté l’été dernier par le Barça en provenance de Copenhague, Hamza Abdelkarim évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve des Blaugrana, mais pourrait rapidement rejoindre l’équipe d’Hansi Flick s’il crève l’écran.

