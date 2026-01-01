FC Barcelone Mercato : c’est bouclé pour la première recrue hivernale !

250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Comme attendu, Hamza Abdelkarim (Al Ahly) devrait bien devenir la première recrue hivernale du Barça.

Le FC Barcelone tient sa première recrue hivernale. Toujours en quête de jeunes talents, le club catalan serait sur le point de recruter le jeune attaquant égyptien d’Al Ahly Hamza Abdelkarim. Âgé de 18 ans, ce joueur incarne le profil idéal du buteur moderne : 1,82 m, ambidextre et déjà 12 buts en 19 sélections avec les U17 égyptiens.

Abdelkarim sera le premier renfort hivernal du Barça

Selon Actualité – Barça, la signature d’Hamza Abdelkarim au FC Barcelone cet hiver serait actée, une information confirmée par la presse égyptienne. Le jeune Égyptien devrait débarquer en Catalogne sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Al Ahly aurait également négocié un pourcentage sur une éventuelle revente dans le cadre de ce deal, en cas de levée de l’option d’achat.

À l’instar de Roony Bardghji, recruté l’été dernier par le Barça en provenance de Copenhague, Hamza Abdelkarim évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve des Blaugrana, mais pourrait rapidement rejoindre l’équipe d’Hansi Flick s’il crève l’écran.