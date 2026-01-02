250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !

Le mercato d’hiver vient tout juste de débuter officiellement et l’OM compte presque deux nouveaux joueurs dans ses rangs.

Alors que le mercato d’hiver vient à peine d’ouvrir ses portes, l’OM peut déjà compter sur deux renforts majeurs sans avoir signé le moindre contrat. Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré ont repris l’entraînement collectif depuis dimanche et doivent une fière chandelle au PSG…

Gouiri, un retour express après une opération lourde

Le cas Gouiri était particulièrement délicat. Touché à l’épaule droite après un violent choc avec le gardien ougandais lors d’un match avec l’Algérie en octobre, l’attaquant de 25 ans avait dû passer par la case opération. Résultat : une quinzaine de matchs manqués avec l’OM et une CAN envolée avec les Fennecs. Longtemps, Roberto De Zerbi a calmé les ardeurs autour de son retour. Et pourtant, l’Algérien est aujourd’hui déjà de retour avec ses coéquipiers. Une récupération express qui doit beaucoup à un passage stratégique au Qatar.

Traoré, le feuilleton physique enfin clos ?

Même constat pour Hamed Junior Traoré. Arrivé à l’OM en prêt avec option d’achat en provenance de Bournemouth, l’ailier ivoirien n’a jamais pu enchaîner. Blessure musculaire à la cuisse droite en septembre, rechute, réathlétisation interminable, staff médical réorganisé en interne… Son début d’aventure marseillaise a viré au cauchemar. À tel point que Traoré n’a disputé qu’un seul match depuis son arrivée, face à Lyon le 31 août, sans jamais jouer une rencontre complète.

Aspetar, le lien direct avec le PSG

Le point commun entre Gouiri et Traoré n’est pas un hasard. Tous deux ont travaillé à Aspetar, la célèbre clinique de Doha, référence mondiale en médecine du sport. Un centre ultramoderne… qui est aussi partenaire officiel du PSG. Ironie savoureuse : c’est donc indirectement grâce à l’écosystème médical de son grand rival que l’OM récupère aujourd’hui deux renforts majeurs. Gouiri y a séjourné en novembre, Traoré en décembre. Travail individualisé, protocoles de pointe, gestion fine des charges : le résultat est là. Et il pourrait être visible dès dimanche au Vélodrome contre le FC Nantes (15h).