Malgré une première partie de saison sportive mitigée, le Chaudron affiche complet comme à ses plus grandes heures. L’ASSE s’impose, semaine après semaine, comme le véritable poumon populaire de la Ligue 2, rassemblant des foules qui ne connaissent pas la crise.

Le bilan est sans appel pour l’ASSE : 249 255 supporters se sont déjà pressés à Geoffroy-Guichard cette saison en Ligue 2. À chaque match, le stade vibre sous les encouragements, avec une affluence moyenne de 31 157 spectateurs. À lui seul, le public stéphanois représente autant de passion que les trois plus grosses enceintes concurrentes réunies. Rien que ça.

Moyenne de l’ASSE : 31 157 spectateurs / match

/ match Cumul sur la saison : 249 255 spectateurs

Ce chiffre stratosphérique fait rougir la Ligue 2 : dans l’histoire récente du championnat, on voit rarement un tel engouement, surtout à ce niveau du football français.

Ligue 2 : un écart gigantesque avec la concurrence

Saint-Étienne joue tout simplement dans une autre dimension. Même dans les stades réputés de Ligue 2, l’ambiance paraît presque timide en comparaison. Si le FC Metz (Marcel-Picot) arrive deuxième, ce n’est qu’avec 13 403 spectateurs de moyenne, soit moins de la moitié des Verts ! Derrière, Reims à Auguste-Delaune (10 197 spectateurs, soit seulement la moitié de la capacité du stade), Le Mans au Marie-Marvingt (9 659, moins de 40%) ou Montpellier à la Mosson (9 000, 40% de la capacité) peinent à remplir.

Metz (Marcel-Picot) : 13 403 spectateurs/match

Reims (Auguste-Delaune) : 10 197 spectateurs/match

Le Mans (Marie-Marvingt) : 9 659 spectateurs/match

Montpellier (La Mosson) : 9 000 spectateurs/match

Grenoble (Stade des Alpes) : 3 579 spectateurs/match (moins de 20% de la capacité !)

En contraste, certains clubs historiques comme Troyes n’attirent que 6 970 spectateurs par rendez-vous, un tiers à peine de la capacité de leur stade. Pourtant, l’Estac survole le classement sportif. La preuve flagrante que la popularité des Verts écrase la concurrence, tous critères confondus. La dynamique populaire de l’ASSE s’inscrit ainsi dans les plus belles pages récentes du club, tout comme les performances de Mahdi Camara face au PSG continuent d’attirer l’attention à Rennes cette saison.

L’enjeu de l’affluence, un atout pour Saint-Étienne ?

À l’heure où la Ligue 2 se montre plus compétitive que jamais, l’AS Saint-Étienne peut s’appuyer sur cette carte maîtresse : le soutien inconditionnel de ses supporters. La ferveur du peuple vert transforme chaque rencontre à Geoffroy-Guichard en événement fédérateur, inégalé dans l’antichambre du football français.

Dans la dernière ligne droite, cette affluence hors norme peut être une arme décisive pour porter les Verts vers leurs ambitions, à la fois sportives et institutionnelles. Elle nourrit l’espoir d’un retour en Ligue 1, tout en renforçant l’identité unique du club. Un atout qui, à coup sûr, pèsera dans la balance alors que la saison entre dans sa phase décisive.