Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Devant son faible temps de jeu au poste de Lamine Yamal, le FC Barcelone envisage un prêt de Roony Bardghji au mercato. L’OM était intéressé cet été.

Le FC Barcelone pourrait bien relancer le mercato hivernal avec un coup inattendu. Selon Fichajes, Roony Bardghji est poussé vers un prêt en ces mois de janvier. Le jeune ailier suédois de 20 ans peine à se faire une place dans l’effectif blaugrana, coincé derrière le phénomène Lamine Yamal. Avec seulement 341 minutes jouées cette saison, le club catalan envisage sérieusement un prêt pour lui offrir du temps de jeu et éviter que sa progression ne stagne.

L’OM pourrait-il relancer Bardghji ?

Déjà intéressé lors du dernier mercato estival, l’OM pourrait-il retenter le coup sur ce mercato hivernal pour servir de doublure à Mason Greenwood ? Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas mais du côté du FC Barcelone, l’idée est simple : trouver un terrain où le Suédois puisse jouer régulièrement, prendre confiance et revenir avec la maturité nécessaire pour concurrencer Yamal et les autres stars du club.

Le FC Porto en pole position

Le FC Porto est cité comme principal candidat pour accueillir Bardghji, mais l’intérêt marseillais n’est pas à exclure, surtout si Pablo Longoria et son équipe parviennent à convaincre le joueur de l’impact qu’il pourrait avoir sous les ordres de Roberto De Zerbi.