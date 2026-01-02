À LA UNE DU 2 JAN 2026
[15:00]ASSE : Horneland annonce ses objectifs pour le Mercato !
[14:30]OM Mercato : Benatia anticipe déjà l’après Balerdi… direction l’Italie
[14:00]OL Mercato : Malick Fofana sur le départ, son remplaçant déjà identifié !  
[13:30]FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?
[13:03]ASSE : Horneland annonce un gros coup dur au Mans ! 
[12:56]Stade Rennais : du beau monde avant le LOSC, un Rennais frappe fort avec Beye !
[12:45]PSG, FC Barcelone : la petite phrase qui en dit long sur l’avenir de Luis Enrique 
[12:31]FC Barcelone Mercato : Wahi et l’OGC Nice torpillent l’après Lewandowski ! 
[12:22]OL : pluie de bonnes nouvelles avant Monaco ! 
[12:16]OM Mercato – INFO BUT! : un cador de Ligue 1 drague Robinio Vaz mais…
Logo de l’Olympique de Marseille

CAN 2025

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : Yamal accélère un départ, l’OM dans la boucle ?

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 13:30
💬 Commenter
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Devant son faible temps de jeu au poste de Lamine Yamal, le FC Barcelone envisage un prêt de Roony Bardghji au mercato. L’OM était intéressé cet été. 

Le FC Barcelone pourrait bien relancer le mercato hivernal avec un coup inattendu. Selon Fichajes, Roony Bardghji est poussé vers un prêt en ces mois de janvier. Le jeune ailier suédois de 20 ans peine à se faire une place dans l’effectif blaugrana, coincé derrière le phénomène Lamine Yamal. Avec seulement 341 minutes jouées cette saison, le club catalan envisage sérieusement un prêt pour lui offrir du temps de jeu et éviter que sa progression ne stagne. 

L’OM pourrait-il relancer Bardghji ?

Déjà intéressé lors du dernier mercato estival, l’OM pourrait-il retenter le coup sur ce mercato hivernal pour servir de doublure à Mason Greenwood ? Pour l’heure, ce n’est pas encore le cas mais du côté du FC Barcelone, l’idée est simple : trouver un terrain où le Suédois puisse jouer régulièrement, prendre confiance et revenir avec la maturité nécessaire pour concurrencer Yamal et les autres stars du club. 

Genybet
Genybet 250€ de bonus de bienvenue pour les nouveaux inscrits !
J'en profite

Le FC Porto en pole position 

Le FC Porto est cité comme principal candidat pour accueillir Bardghji, mais l’intérêt marseillais n’est pas à exclure, surtout si Pablo Longoria et son équipe parviennent à convaincre le joueur de l’impact qu’il pourrait avoir sous les ordres de Roberto De Zerbi.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot