FC Barcelone : bonne nouvelle pour Lamine Yamal avant le derby !

Par Bastien Aubert - 2 Jan 2026, 12:00
Lamine Yamal (FC Barcelone)
Touché ces dernières heures, Lamine Yamal (18 ans) était présent à la séance d’entraînement ce vendredi matin au FC Barcelone. 

Lamine Yamal va mieux et était bien présent à l’entraînement collectif ce vendredi matin, à la veille du derby face à l’Espanyol.

Rien d’alarmant, mais pas encore rassurant non plus. Aperçu avec le groupe lors de la séance matinale, l’ailier espagnol a envoyé un premier signal positif au staff du FC Barcelone après la petite alerte physique survenue en milieu de semaine. 

Flick tranchera entre vendredi et samedi

À seulement 18 ans, le prodige catalan reste l’un des hommes forts du dispositif blaugrana cette saison, au point que la moindre gêne physique suscite immédiatement l’inquiétude. Si sa présence à l’entraînement laisse penser que la blessure n’est pas sérieuse, Hansi Flick et son staff ne veulent prendre aucun risque inutile avec leur joyau, surtout dans une période aussi dense du calendrier. 

À ce stade, rien ne garantit encore que Yamal sera aligné face à l’Espanyol samedi soir (21h), pour le compte de la 18e journée de Liga. Le Barça pourrait privilégier la prudence.

