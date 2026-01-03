ASSE : le bel hommage de Laurent Batlles à Jean-Louis Gasset

Laurent Batlles est revenu sur sa relation avec Jean-Louis Gasset, qu’il avait connu à l’ASSE il y a quelques années.

Jean-Louis Gasset nous a quittés le 26 décembre dernier et les hommages se succèdent pour l’homme à la casquette. Sur les ondes de ICI Saint-Étienne Loire, Laurent Batlles s’est confié sur le Montpelliérain. « Jean-Louis, c’était la force tranquille, a-t-il glissé. C’était quelqu’un qui avait toujours les bons mots, toujours assez posé. Jamais dans l’énervement, même si par moments, son caractère lui permettait de le faire. Son aura aussi. Il m’a appris la sérénité. Quand on arrive dans ce milieu, on est un peu tout feu tout flamme. Moi, j’étais assez sanguin. Lui était assez juste, avec à la fois une approche assez familiale. J’avais vécu des choses très intéressantes aussi avec Christophe Galtier. Mais Jean-Louis, quand il est arrivé à Saint-Étienne, de par son expérience, son aura naturelle, il imposait un certain respect et une certaine sagesse. C’est un peu la force tranquille. Ça a calmé certaines de mes ardeurs. Son expérience, sa façon de parler, sa tranquillité permettaient à tout le monde d’être rassuré. Et on voyait qu’il était très humain. C’était sa marque de fabrique. »

Batlles marqué par le duo Gasset-Printant

C’est sur ce côté humain que Batlles a insisté dans son hommage à Gasset… « C’est quelqu’un qui inspirait énormément de confiance. Chez les joueurs, ou même une autre personne, c’était un peu comme un père, comme un grand-père. C’était très très familial, très fraternel. Dans ce milieu-là notamment, je n’ai pas vraiment retrouvé cette approche. Il formait avec Ghislain Printant un duo fantastique et une approche assez paternaliste. (…) J’ai beaucoup appris à ses côtés, même si j’étais entraîneur de la réserve de Saint-Étienne à l’époque. J’ai beaucoup aimé l’approche humaine qu’il avait à la fois avec les joueurs et à la fois avec les personnes du club. Ça me paraissait important d’être dans cette philosophie. Même si on se rend compte que dans ce milieu, c’est assez compliqué. L’aspect paternaliste ou fusionnel, ce n’est pas évident avec tout le monde. On ne peut pas tous être des Jean-Louis Gasset. »