OM Mercato : Longoria lance l’opération Cresswell, un club de Premier League le contrarie

L’OM aurait accéléré la piste du défenseur toulousain Charlie Cresswell. Mais le diossier ne s’annonce pas simple…

Charlie Cresswell est bien dans le viseur de l’Olympique de Marseille, qui pourrait recruter un défenseur central cet hiver, contrarié par le début de saison compliqué de Leonardo Balerdi et CJ Egan-Riley. En interne, le profil du défenseur central anglais séduit, lui qui est en train de changer de dimension sous le maillot de Toulouse. Selon Ligue 1+, le défenseur central anglais plaît beaucoup aux recruteurs marseillais. C’est ce qu’a confirmé le média hier soir en marge du match Toulouse-Lens (0-3).

West Ham aussi sur Cresswell

À 23 ans, l’ancien joueur de Leeds s’est imposé comme un titulaire indiscutable au TFC où il était arrivé à l’été 2024 pour 4,5 M€. Mais le dossier est semé d’embûches. West Ham United, déjà intéressé l’été dernier et en difficulté cette saison avec la deuxième plus mauvaise défense de Premier League, pourrait formuler une offre concrète d’ici fin janvier à en croire The Guardian. Et Toulouse aimerait conserver son numéro 4 sous contrat jusqu’en 2028. Selon Les Violets.com, les dirigeants toulousains valoriseraient l’ancien joueur de Leeds à 25 M€.

Le parcours de Charlie Cresswell

Nom complet : Charlie Richard Cresswell

Né : 17 août 2002 (Angleterre)

Poste : Défenseur central

Taille : 1,90 m



Leeds United (académie)

Formé à Leeds, il est considéré très tôt comme un défenseur à fort potentiel.

Leeds United (2020–2023) Débuts professionnels en Premier League Utilisé comme rotation / jeune titulaire

Millwall (2022–2023, prêt) Saison clé en Championship Titulaire régulier Gagne en dureté, constance et leadership

Toulouse FC (depuis 2023) S’impose rapidement comme défenseur central titulaire



Sélections

Angleterre jeunes International U19, U20, U21 Champion d’Europe U21 en 2023 Capitaine lors de la finale

Angleterre A Pas encore installé chez les A, mais surveillé de près

