FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol

Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le derby face au RCD Espanyol, comptant pour la 18e journée de Liga.
Ce samedi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du RCD Espanyol pour le derby de la 18e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au RCDE Stadium.
La compo du Barça
J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Balde – E. Garcia, de Jong – Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.
𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 🔵🔴#EspanyolBarça pic.twitter.com/8D0JgJSUem— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 3, 2026