À LA UNE DU 3 JAN 2026
[22:22]OM Mercato : un contrat en or offert à la première recrue de l’été ?
[21:51]Le Mans – ASSE : les notes des Verts, accrochés au Mans
[21:48]OL : en plein mercato, Fonseca s’est trouvé un joueur atypique qui marque les esprits
[21:22]OM : gros coup dur de dernière minute pour De Zerbi, le FC Nantes peut jubiler
[21:12]ASSE : un message coup de poing et une belle pensée pour Gasset dans le parcage au Mans
[21:01]OGC Nice – RC Strasbourg (1-1) : Wahi se relance d’entrée, le Gym de Puel prend un bon point !
[20:50]ASSE, OM, LOSC, RC Strasbourg, AS Monaco – Mercato : transfert bouclé pour Gessime Yassine !
[20:22]LOSC – Stade Rennais : les compos de Genesio et Beye sont connues !
[20:09]FC Nantes : des choix très forts pour le groupe face à l’OM, Kantari n’a pas blagué !
[19:52]FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol
FC Barcelone : la compo d’Hansi Flick pour le derby contre l’Espanyol

Par William Tertrin - 3 Jan 2026, 19:52
L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, lors du match contre l'Osasuna.
Découvrez la compo officielle du FC Barcelone pour le derby face au RCD Espanyol, comptant pour la 18e journée de Liga.

Ce samedi soir, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du RCD Espanyol pour le derby de la 18e journée de Liga. Découvrez ci-dessous la compo officielle alignée par Hansi Flick. Coup d’envoi à 21h au RCDE Stadium.

La compo du Barça

J. Garcia – Koundé, Cubarsi, Martin, Balde – E. Garcia, de Jong – Yamal, Raphinha, Rashford – Torres.

