Espanyol – FC Barcelone (0-2) : le Barça remporte son derby, le Real Madrid sous pression

Dans un derby catalan électrique, le Barça a longtemps buté sur un Espanyol héroïque, avant de faire la différence en toute fin de match. Désormais leader avec sept points d’avance, Barcelone envoie un signal fort au Real Madrid, qui affronte le Betis ce dimanche.

Un derby sous haute tension, Barça déterminé

Le décor était planté : l’Espanyol, en pleine confiance après cinq victoires, recevait un Barça lancé dans une série impressionnante de neuf succès consécutifs en Liga. Le stade vibrait à l’unisson, la pression palpable pour des Blaugranas qui savaient qu’un faux pas pouvait relancer le Real Madrid dans la course au titre.

Côté Barça, la jeunesse barcelonaise était au rendez-vous, encadrée par quelques cadres expérimentés pour résister à l’intensité du derby. L’objectif était limpide : creuser l’écart en tête du championnat après déjà huit victoires de suite en Liga.

Joan Garcia, le mur qui a longtemps fait douter le Barça

Souvent à l’honneur lors des grandes affiches, Joan Garcia a sorti le grand jeu et frustré les attaquants catalans. Dès la 3e minute, Ferran Torres se heurtait déjà à la muraille des Pericos, tandis que Garcia multipliait les parades décisives, notamment devant Fernandez à deux reprises et sur une tête dangereuse de Milla avant la pause. Impossible de ne pas souligner sa prestation.

Côté Espanyol, le choix d’un jeu direct a offert plusieurs occasions franches, rendant la tâche encore plus difficile à un Barça parfois emprunté dans la finition, et Garcia tenait son équipe à bout de gants.

Olmo délivre Barcelone, Lewandowski plie le match

Alors que le public pensait l’Espanyol capable d’arracher un point, tout s’est décanté dans les dernières minutes. Sur une invitation de Fermin Lopez, Dani Olmo déborde à gauche, élimine son vis-à-vis et décoche un superbe tir pour tromper enfin Joan Garcia (86e, 0-1). Soulagement sur le banc barcelonais, explosion de joie dans le camp blaugrana.

L’Espanyol, assommé, cède une seconde fois dans le temps additionnel. Cette fois, Lewandowski se trouve à la conclusion d’une offensive initiée encore par Fermin Lopez (90e+1, 0-2). Le buteur polonais, souvent décisif en sortant du banc, confirme son statut, malgré un taux de titularisation limité cette saison.

Barça s’envole en Liga, le Real sous pression

Grâce à ce succès renversant dans les dernières minutes, le FC Barcelone prend sept longueurs d’avance sur le Real Madrid, son dauphin. Avec une neuvième victoire consécutive, les hommes de Hansi Flick gardent la main dans la course au titre et démontrent une force mentale impressionnante à quelques semaines du dénouement.

Ce que ce derby change pour la suite

Ce Barça a montré qu’il savait souffrir et trouver les ressources pour briser le verrou adverse, même après 80 minutes d’impuissance. Le coaching de Hansi Flick, avec l’entrée décisive de Fermin Lopez, a été payant et relance l’ambition d’un titre national très convoité.

Un derby engagé, une tension permanente, deux équipes héroïques : la Liga reste totalement relancée, et le Real Madrid devra réagir face au Betis sous peine de voir Barcelone filer vers le titre.