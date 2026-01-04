En ce dimanche 4 janvier 2026, les Unes de la presse espagnole se partagent entre le match du Real Madrid cet après-midi contre le Betis Séville et la miraculeuse victoire du FC Barcelone dans le derby (2-0).

Marca : nouvelle année… nouvelle vie ?

Photo de Xabi Alonso à la Une, Marca rappelle que le Real Madrid n’a aucune marge d’erreur face au Betis Séville cet après-midi. Après la victoire du Barça, il doit s’imposer à son tour, au risque de voir la pression s’accentuer sur les épaules de son entraîneur. Et ce sera sans Kylian Mbappé, touché à un genou.

AS : Saint-Joan opère un miracle

AS résume la pensée générale après la victoire du FC Barcelone dans le derby. Face à son ancienne équipe, le gardien blaugrana, Joan Garcia, a réalisé un festival avec notamment trois arrêts phénoménaux alors que le score était de 0-0.

Sport : super Joan

Pas mieux pour Sport, qui souligne le fait que Joan Garcia n’a pas été ménagé par ses anciens supporters et qu’il a répondu de la meilleure des façons. Il a d’ailleurs été élu homme du matcj.

Mundo Deportivo : imparables

Au-delà de l’aspect miraculeux de ce succès dans le derby, le FC Barcelone impressionne depuis deux mois, avec huit victoires d’affilée toutes compétitions confondues et un quatrième clean-sheet consécutif.