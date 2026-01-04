Revue de presse : Ménès annonce le pire à Strasbourg, Monaco hurle au scandale

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Ménès annonce le pire

Dans une vidéo publiée hier soir, Pierre Ménès a annoncé qu’il allait longuement parler du RC Strasbourg dans son rendez-vous avec les supporters lundi. Il a promis des révélations sur ce qu’il se passe en interne, assurant que la chute observée actuellement était sans doute loin d’être finie.

AS Monaco : Scuro remonté contre l’arbitrage

Le directeur de l’ASM, Thiago Scuro, s’est lâché concernant l’arbitrage, hier, après la défaite contre Lyon (1-3). Car avant le but injustement refusé à Kehrer face à l’OL, il y en avait eu un tout aussi litigieux au Vélodrome (0-1) juste avant la trêve internationale : « On est victimes d’erreurs d’arbitrage sur des moments importants et dans des matches importants. C’est un fait. Le but de Thilo est valable, il aurait dû être validé et il aurait changé l’histoire du match. Cela aurait eu un gros impact émotionnel sur nous si on avait été à 2-1 ». Sur l’action en question, Tolisso pousse deux fois Teze, qui le marque, avant de s’effondrer quand le Monégasque revient à son contact. L’Equipe écrit : « Quelques minutes après cette action litigieuse, les sourires de Tolisso en disaient long sur le tour de filou que le capitaine lyonnais avait joué à ses adversaires ».

LOSC : la stat qui fait mal

Après le revers 0-2 à domicile contre Rennes, le LOSC s’est emporté contre l’arbitrage, accusé d’avoir torpillé la partie suite à l’expulsion d’Alexsandro dès le quart d’heure de jeu. Mais L’Equipe rappelle qu’il s’agit de la cinquième expulsion lors des six derniers matches de Ligue 1, soit autant que lors des… 102 précédents ! Un symbole de la nervosité qui règne chez les Dogues.

OGC Nice : Puel félicite Wahi

Auteur de son premier but dès son premier match sous le maillot de Nice (1-1 contre Strasbourg), Elye Wahi a évité la défaite aux Aiglons pour la première fois en Ligue 1 depuis le 29 octobre. Son entraîneur, Claude Puel, savourait : « Pour Elye comme pour toute l’équipe, je ne savais pas ce que ça pouvait donner. Il arrive sans avoir rien fait depuis mi-décembre, même avait peut-être un préparateur physique avec lui. C’est un joueur qui a de la qualité et qui doit retrouver la confiance nécessaire ».

Paris FC : Kebbal dans le viseur de la Premier League

Selon Ekrem Konur, Ilan Kebbal aurait tapé dans l’œil de plusieurs clubs anglais, notamment Crystal Palace, Sunderland et Fulham. Le PFC serait ouvert à un transfert en cas d’offre avoisinant 20-25 M€. Une information à prendre toutefois avec des pincettes puisque Konur écrit que Kebbal joue… au PSG…

TFC : les regrets de Donnum après Lens

Sur X, Aron Donnum a partagé ses regrets suite au 0-3 concédé contre Lens au Stadium vendredi soir : « C’est très difficile. On a affronté une bonne équipe. Les 25 premières minutes, nous étions plutôt bien. Mais ensuite, on prend ce carton rouge qui rend les choses vraiment difficiles. Après ça, il faut courir, se battre, et on y est arrivé plutôt bien jusqu’à l’ouverture du score. Ensuite, on a souffert. Il faut qu’on mette ce match derrière nous et qu’on passe au suivant. Très triste de ne pas avoir pu montrer au public et à nous-mêmes un meilleur visage. Il y avait 30 000 personnes, une super ambiance, c’est très triste. Mais avec ce genre de carton, c’est difficile de faire quelque chose, surtout face au leader ».