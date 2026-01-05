À LA UNE DU 5 JAN 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal déçoit au moment où Nicki Nicole a un nouveau flirt
[23:00]OM : De Zerbi mis KO par sa propre décision, il l’a fait savoir au principal concerné
[22:46]Ligue 1 : le PSG s’adjuge le derby face au Paris FC, le RC Lens ne s’envole pas
[22:33]RC Lens Mercato : un géant qui flambe en Ligue 1 espéré, Thauvin vend la mèche
[22:06]CAN 2025 : le Cameroun se qualifie face à l’Afrique du Sud, un joueur du Stade Rennais a régalé
[21:57]FC Barcelone Mercato : le successeur de Lewandowski se rapproche, un contrat XXL l’attend
[21:36]Real Madrid : Mbappé de retour pour la Supercoupe ? Xabi Alonso fait une annonce
[21:18]FC Nantes Mercato : Kantari en mission commando… un ancien de l’OM prêt à le rejoindre ?
[20:56]RC Lens Mercato : Guilavogui a un prétendant sérieux, son remplaçant est déjà tout trouvé
[20:35]ASSE Mercato : un transfert imminent pourrait rapporter gros… mais pas aux Verts !
FC Barcelone : Lamine Yamal déçoit au moment où Nicki Nicole a un nouveau flirt

Par Raphaël Nouet - 5 Jan 2026, 00:00
Nicki Nicole lors d'un passage à Roland-Garros en 2024.
L’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal a déçu lors du derby contre l’Espanyol (2-0) samedi soir, au moment même où la presse people argentine annonçait une relation entre Nicki Nicole et un influenceur.

En début de saison, les supporters du FC Barcelone mettaient les prestations moyennes de Lamine Yamal sur le compte de sa relation avec Nicki Nicole. Mais l’ailier s’est séparé de la rappeuse argentine et force est de constater que ses performances ne se sont pas vraiment améliorées. Samedi soir, sur la pelouse de l’Espanyol (2-0), il a encore connu énormément de déchet dans son jeu et n’a pas fait la différence. Son problème, finalement, était plutôt cette pubalgie tenace dont il peine à guérir, pas Nicki Nicole.

Elle serait avec un influenceur

Retournée en Argentine, la jeune chanteuse continue de mener de front carrière professionnelle et vie sentimentale. D’ailleurs, drôle de coïncidence, la presse people argentine a annoncé une relation entre elle et un influenceur surnommé Mernuel samedi, au moment même où Yamal galérait sur la pelouse de l’Espanyol. Les deux jeunes gens ont été aperçus ensemble à la sortie d’un hôtel.

Ce n’était sans doute pas son but à la base mais Nicki Nicole s’est assuré un sacré coup de com’ avec son histoire avec Lamine Yamal car, même deux mois après leur rupture, tout le monde continue de parler d’elle, même sur la planète foot !

