FC Nantes : une nouvelle très réjouissante tombe après la victoire contre l’OM

Par William Tertrin - 4 Jan 2026, 18:07
💬 Commenter
Après le succès précieux du FC Nantes au Vélodrome contre l’Olympique de Marseille (0‑2), une autre bonne nouvelle est venue soulager les supporters et le staff technique : Fabien Centonze ne souffre apparemment pas d’une blessure grave.

Lors de la rencontre comptant pour la 17ᵉ journée de Ligue 1, le latéral droit nantais a ouvert le score d’un joli geste avant de sortir à la mi‑temps, visiblement gêné à l’arrière de la cuisse. En zone mixte, dans une séquence captée par notre correspondant Bastien Aubert, Centonze s’est expliqué et a rassuré : « Je connais mon corps mieux que personne, je sais quand je peux continuer et quand il faut s’arrêter. Là ce n’était pas très grave mais je sentais que si je continuais… il valait mieux s’arrêter », ce qui laisse augurer une absence limitée plutôt qu’une longue indisponibilité.

Un soulagement pour le FC Nantes

Cette déclaration est évidemment un soulagement pour Nantes, qui vient de réaliser un exploit loin de ses bases face à un OM réduit à neuf après deux expulsions. Le match a été marqué non seulement par la supériorité numérique des Canaris mais aussi par l’importance de l’apport technique de Centonze avant sa sortie – sa présence offensive et défensive a pesé dans la victoire.

Pour un club dans la zone rouge du classement, chaque point compte, mais le retour probable rapide de Centonze constitue aussi une double bonne nouvelle. Son avenir était incertain il n’y a encore que quelques semaines, et il a finalement été réintroduit au premier plan. Un pari gagnant, étant donné qu’il compte 3 buts et 1 passe décisive en 3 matchs. Un atout précieux alors que la trêve hivernale touche à sa fin et que la compétition reprend.

Dans un contexte où le FC Nantes cherche à solidifier sa place en Ligue 1, cette victoire à Marseille, associée à une alerte musculaire plutôt qu’une blessure sérieuse pour Centonze, permet d’aborder la suite de la saison avec un peu plus d’optimisme.

