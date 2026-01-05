À LA UNE DU 5 JAN 2026
[15:30]PSG Mercato : un cador du RC Strasbourg proposé à Paris ?
[15:00]ASSE : Patrick Guillou fait un aveu très inquiétant sur le club 
[14:30]OM, OL Mercato : pourquoi le dossier Abdelli patine
[14:00]FC Barcelone Mercato : Flick exige d’accélérer la venue de sa priorité estivale cet hiver ! 
[13:30]PSG : le retour d’Hakimi avec le Maroc ne fait pas l’unanimité à la CAN 2025
[13:05]ASSE Mercato : un départ chez les Verts officialisé 
[13:01]FC Nantes, ASSE Mercato – INFO BUT! : Moussa Diarra n’est pas la priorité des Canaris
[12:45]OM, Real Madrid Mercato : coup de tonnerre pour Ceballos ! 
[12:29]PSG Mercato : un transfert retentissant se profile, Luis Enrique s’étrangle
[12:18]RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 
RC Lens : le verdict est tombé pour Odsonne Edouard 

Par Bastien Aubert - 5 Jan 2026, 12:18

Odsonne Édouard (RC Lens)
Touché au genou à Toulouse, vendredi soir, l’attaquant Odsonne Edouard (27 ans) va pouvoir reprendre avec le RC Lens.

La scène avait glacé Bollaert. Vendredi à Toulouse, Odsonne Édouard se relève en boitillant après un tacle appuyé d’Emersonn, logiquement exclu dans la foulée. Visiblement diminué, l’attaquant du RC Lens tente de continuer avant de demander le changement un quart d’heure plus tard. 

Après la rencontre, Pierre Sage ne cachait pas ses craintes, tout en restant mesuré. « Il a mal. Pour qu’il demande à sortir en première mi-temps, c’est vraiment qu’il a des douleurs, ça l’empêche de jouer. On va bien s’occuper de lui pour qu’il revienne le plus vite possible », expliquait le coach. Des examens complémentaires étaient alors envisagés au retour en Artois, même si le staff médical se voulait déjà plutôt rassurant en interne.

Et les nouvelles se sont confirmées en début de semaine : La Voix du Nord annonce qu’Odsonne Édouard va mieux et va reprendre l’entraînement collectif dans les prochains jours. Aucun souci grave n’a été détecté, et le Lensois devrait rapidement retrouver le rythme. Un énorme ouf de soulagement pour le RC Lens, leader du championnat et toujours ambitieux sur tous les tableaux… notamment le déplacement à Sochaux, samedi, en Coupe de France.

