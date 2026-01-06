OM : De Zerbi sonne l’alerte avant de défier le PSG, 4 leaders sous pression !

Le Trophée des Champions arrive ce jeudi et l’OM ne semble pas prêt du tout à affronter le PSG. Après la défaite contre Nantes, plusieurs cadres sont ciblés…

Roberto De Zerbi est arrivé à l’OM avec des ambitions, mais l’irrégularité de son équipe brouille la trajectoire. Le revers contre le FC Nantes (0-2) n’a fait qu’exacerber son constat : l’énergie et le mental font cruellement défaut. Loin de se dédouaner, l’entraîneur olympien admet ses responsabilités, tout en insistant sur un point majeur : les cadres doivent montrer l’exemple. Les regards se tournent désormais vers ceux qui doivent guider, rassembler, secouer. Selon RMC, De Zerbi ne veut plus être le seul à sonner la charge, il attend un engagement total des joueurs d’expérience, missionnés pour stabiliser une formation à la recherche de constance.

Pavard et Balerdi sous pression, la défense en question

En défense, le manque de solidité interpelle. Benjamin Pavard, champion du monde et arrivé en prêt de l’Inter Milan, peine à rassurer. Son adaptation se révèle plus délicate que prévu. Après des débuts convenables, le défenseur central multiplie les prestations en demi-teinte et traverse une série de matchs marqués par la fébrilité. Son implication défensive est parfois éclipsée par une utilisation tactique déconcertante, oscillant entre relanceur avancé et repositionnement hasardeux. La rencontre face à Nantes a mis en lumière ses difficultés à s’imposer et à dégager l’assurance attendue d’un élément d’expérience.

L’autre pilier défensif, Léo Balerdi, effectue son retour au moment où le collectif en a le plus besoin. Le staff mise beaucoup sur son association avec Facundo Medina pour remobiliser la ligne arrière. Mais, comme son coéquipier, Balerdi connaît une saison faite de hauts et de bas, alternant solidité et passages à vide. De Zerbi lui a déjà demandé de franchir un cap en termes de leadership, espérant que l’Argentin puisse, cet hiver, endosser pleinement ce rôle et cultiver une vraie régularité. Les prochains matchs diront si la charnière centrale marseillaise retrouve le socle nécessaire pour rassurer tout le vestiaire.

Hojbjerg et Aubameyang ciblés eux aussi

Au cœur du jeu, l’état d’esprit de Pierre-Emile Hojbjerg symbolise lui aussi l’urgence du moment. Vice-capitaine, souvent irréprochable en termes d’intensité, le milieu danois laisse paraître des signes de frustration. Régénérer une équipe, c’est aussi donner le la depuis l’axe, et sur ce point, Hojbjerg se retrouve parfois esseulé, confronté aux incertitudes tactiques et à la volatilité des coéquipiers dans l’entrejeu.

Malgré tout, son importance n’est pas remise en cause. De Zerbi et la direction l’assurent : il reste un maillon essentiel de l’effectif. Les rumeurs sur un possible départ n’ont pas de fondement à ce stade, l’OM n’étant pas prêt à sacrifier une pièce centrale en pleine bataille. Le message est limpide : le Danois doit canaliser sa grogne pour insuffler l’état d’esprit recherché, au moment où chaque faute d’inattention pèse lourd. Enfin, difficile d’aborder le leadership marseillais sans évoquer Pierre-Emerick Aubameyang. À 36 ans, l’attaquant traverse une période éprouvante, entre polémiques sur sa préparation physique et calendrier démentiel. Contraint de tirer sur la corde pendant l’absence d’Amine Gouiri, “Auba” cristallise les attentes. Son rôle va bien au-delà des statistiques : il porte les espoirs de tout un secteur offensif fatigué et en quête de renouveau.

Sa titularisation contre Nantes, alors que son état physique suscitait l’inquiétude à son retour de la CAN, incarne le dilemme actuel. Malgré la déception de sa prestation, personne ne conteste son investissement. Avec le retour progressif d’Amine Gouiri, l’encadrement entend ajuster les rotations pour tirer le meilleur du Gabonais sans risquer la rupture. L’heure est à la vigilance, mais aussi à la confiance envers celui qui conserve un ascendant net sur la concurrence, surtout que l’avenir de Robinio Vaz demeure incertain avec son refus de prolonger son contrat.