Revue de presse : un coach du RC Lens dérape, 2 renforts à l’OGC Nice, le Stade Rennais fait un coup bas à Blas

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Le Havre : Delaine vers une résiliation ?

Arrivé l’été dernier, Thomas Delaine (33 ans), longtemps blessé lors de la phase aller (245 minutes disputées), pourrait ne pas finir la saison avec Le Havre. Le club doyen a initié des discussions avec les représentants du défenseur pour mettre fin au contrat qui lie l’ancien Strasbourgeois au HAC jusqu’en 2027.

RC Strasbourg : O’Neil remplace Rosenior

En quête d’un nouveau nom pour remplacer Liam Rosenior, le RC Strasbourg, via son consortium BlueCo, a enrôlé Gary O’Neil. « Le Racing Club de Strasbourg Alsace annonce la nomination de Gary O’Neil au poste d’entraîneur de l’équipe première. Âgé de 42 ans, Gary O’Neil dispose d’une solide expérience du football de haut niveau. L’ancien milieu offensif a disputé plus de 500 matchs professionnels en Angleterre. En tant qu’entraîneur, il a dirigé 88 rencontres de Premier League à la tête de Bournemouth puis de Wolverhampton. Gary O’Neil dirigera sa première séance d’entraînement ce jeudi et sera sur le banc du Racing dès samedi à l’occasion du déplacement à Avranches en Coupe de France », peut-on lire dans un communiqué.

Stade Rennais : Beye cherche un profil… à la Blas au Mercato !

Ludovic Blas, qui n’a plus commencé un match de Ligue 1 depuis le 26 octobre (1-2 contre Nice), fait partie des plans d’Habib Beye. « On a échangé, je lui ai dit que j’en attendais beaucoup plus, a assuré le coach du Stade Rennais vendredi dernier. C’est un joueur de grande qualité. Il n’y a pas de cas Ludovic Blas, aujourd’hui, à Rennes. C’est un joueur performant sur lequel on s’appuiera. À lui de monter le curseur sur mes exigences et il va compter pour nous. »

Problème : si Beye compte bien sur Blas, L’Équipe confirme que cela n’empêche pas les recruteurs du Stade Rennais recherchent une recrue de son profil durant ce mercato hivernal. « On est focalisé sur ce joueur créateur, qui pourrait jouer côté et axe, a précisé le technicien franco sénégalais. Qu’il puisse nous amener, face à des blocs bas, un peu plus de folie, dans le dribble, éliminer par cette prise de vitesse. Ce joueur-là est essentiel pour que l’équipe soit plus forte. »

Le Toulouse FC en deuil

André Giuseppin, ancien gardien de la première époque du Toulouse FC, est mort lundi à l’âge de 86 ans. Il avait notamment participé aux JO de Rome en 1960.

RC Lens : 9 mois de suspension pour Demont !

Le dimanche 14 décembre, le FA Arras a éliminé le RC Lens au premier tour fédéral de la Coupe Gambardella (0-0, 5-3 tab). Mais à l’issue de la séance de tirs au but, quelques tensions sont apparues entre les joueurs des deux équipes. C’est à ce moment-là que Yohan Demont est entré sur le terrain pour se diriger vers les officiels. Selon les rapports, l’entraîneur des Sang et Or « s’est approché à 5 centimètres du visage de l’arbitre central et lui a alors reproché d’être à l’origine de l’envahissement de terrain ».

Puis il a a pointé du doigt l’arbitre. « Tu vas voir, on se voit après », aurait-il lancé avant de s’éloigner. Le problème, c’est que l’entraîneur des U18 du RC Lens « n’a transmis aucune explication écrite de sorte que la matérialité des faits n’est pas contestée ». Selon Ouest-France, la CFD a donc appliqué l’article 8 du barème disciplinaire et lui infligé neuf mis de suspension ! Elle a retenu le comportement intimidant comme étant « tout propos, geste et/ou attitude susceptible d’inspirer de la peur ou de la crainte ». Demont peut faire appel de cette décision afin, cette fois, de pouvoir s’expliquer.

OGC Nice : Viti et Richardson tout proches !

Ça bouge à l’OGC Nice. Alors que Gianluca Di Marzio a confirmé le retour imminent d’Amir Ricahrdson, Nicolo Schira annonce pour sa part celui de Mattia Viti ! Le défenseur central ne fait plus partie des plans de la Fiorentina et il est prêt à retourner au Gym, qui travaille déjà à lui trouver un nouveau club. Nice Matin ajoute que Claude Puel travaille sur un excentré offensif ainsi qu’un défenseur central. Problème : pour avancer, le club azuréen doit dégraisser et faire partir Jérémie Boga, Terem Moffi ou encore Tom Louchet.

Mattia #Viti is no longer in #Fiorentina’s Plans and is ready to return to #OGCNice, which are already working to find a new club for the centre-back. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 6, 2026

Lourde amende pour Rosenior

Intronisé comme nouvel entraîneur de Chelsea hier, Liam Rosenior est rattrapé par la justice anglaise. Selon The Telegraph, le désormais ancien coach du RC Strasbourg a été reconnu coupable d’excès de vitesse le 2 janvier pour des faits remontant au 7 juillet 2025 et il a écopé d’une amende de 1 052 £ (environ 1 214 euros) après que le brouillard a retardé son vol, l’empêchant ainsi de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière.