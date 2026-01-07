Stade Rennais Mercato : coup dur sur un dossier chaud, Kalimuendo signe dans son nouveau club

À LA UNE DU 7 JAN 2026
Par Laurent Hess - 7 Jan 2026, 14:20
Le Mercato hivernal offre son lot de rebondissements et de déceptions, et le Stade Rennais vient d’en faire l’amère expérience. En rêvant de s’offrir Claudio Echeverri, jeune créateur argentin très courtisé, le club breton espérait donner un sérieux coup de fouet à son milieu de terrain. Mais le joueur de City va filer en Liga. Arnaud Kalimuendo, ancien du SRFC, va quant à lui poursuivre sa carrière en Bundesliga.

Echeverri attendu à Girone

Depuis plusieurs semaines, l’état-major du Stade Rennais scrutait les meilleurs profils susceptibles d’apporter de la fraîcheur et du talent à son entrejeu. Parmi les noms cochés sur la short-list figurait Claudio Echeverri, un meneur formé à River Plate, propriété de Manchester City depuis janvier dernier, et international U20 argentin.

Offensif, technique et doté d’une belle vista à seulement 20 ans, Echeverri incarnait l’option idéale pour combler le manque de créativité pointé chez les Rouge et Noir. Son arrivée aurait marqué un signal fort d’ambition après une phase aller poussive en Ligue 1, comme évoqué dans les analyses des velléités rennaises autour du prodige argentin. Le parcours européen d’Echeverri ne s’est pas déroulé comme prévu. Prêté par Manchester City au Bayer Leverkusen à l’été, le joueur espérait franchir un cap en Bundesliga. Mais l’expérience s’est soldée par un bilan très maigre :

  • 6 apparitions (15 possibles)
  • 0 but, 0 passe décisive
  • 130 minutes sur la pelouse, soit moins de 10% du temps de jeu

Un prêt rapidement interrompu et un retour sur le marché, attisant les convoitises de clubs européens, dont Rennes, Girona, Villarreal et même un intérêt de River Plate. Pourtant, la concurrence s’est révélée trop rude pour les Bretons, comme le montre le récit des coulisses du dossier Echeverri. Malgré l’intérêt prononcé du Stade Rennais, plusieurs obstacles ont clairement orienté le destin d’Echeverri vers l’Espagne. Premièrement, le joueur et son entourage privilégiaient une expérience en Liga, championnat réputé pour valoriser les jeunes talents créatifs. Deuxièmement, la nécessité d’une place d’extracommunautaire a conditionné la manœuvre de Girona, club du groupe City, qui attendait le départ d’un joueur pour boucler le transfert. Et la connexion entre Girona et Manchester City a fait pencher la balance, laissant Rennes hors jeu, alors que la volonté de ne pas renvoyer Echeverri en Amérique du Sud a fermé la porte à un retour à River Plate.

Kalimuendo à Francfort

A noter que, de son côté, l’ancien buteur du SRFC Arnaud Kalimuendo est à Francfort ce mercredi pour passer la visite médicale, selon Sky. Il va être prêté par Nottingham Forest à l’Eintracht, avec une option d’achat de l’ordre de 27 M€.

