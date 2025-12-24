À LA UNE DU 24 DéC 2025
Stade Rennais Mercato : Blas out, Beye déboule sur LA future star argentine ! 

Par Bastien Aubert - 24 Déc 2025, 08:15
Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen)
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Le Stade Rennais s’est penché sur le cas du jeune meneur argentin Claudio Echeverri (19 ans), sous contrat jusqu’en 2028 à Manchester City.

Le Stade Rennais regarde loin au mercato hivernal. Très loin. Selon Ouest-France, le club breton a clairement identifié le besoin de se renforcer dans le secteur offensif dès le mois de janvier. Et pour y parvenir, il n’hésite pas à explorer des pistes ambitieuses à l’étranger. Parmi elles, celle menant à Claudio Echeverri, international U20 argentin et ancien prodige de River Plate, attire particulièrement l’attention de l’état-major rennais.

Le Stade Rennais chaud sur Echeverri

Recruté en 2024 par Manchester City contre près de 20 millions d’euros, Echeverri avait été immédiatement prêté au Bayer Leverkusen afin de poursuivre sa progression. Une expérience allemande qui n’a pas répondu aux attentes. Avec seulement 11 matchs disputés, dont 3 titularisations, le jeune meneur n’a jamais réussi à réellement s’imposer, malgré quelques apparitions en Ligue des champions. Résultat : le prêt a été cassé plus tôt que prévu. Mais pas question pour Manchester City de conserver le joueur dans son effectif cet hiver. Le club anglais privilégie un nouveau prêt, plus adapté à son développement, et plusieurs formations européennes se sont déjà positionnées. 

Blas et Kamara invités au départ 

Le Stade Rennais fait partie des clubs intéressés, mais la concurrence s’annonce rude. En Espagne, Gérone apparaît comme un sérieux rival. Le club catalan, appartenant au City Football Group, dispose d’un avantage structurel évident dans ce dossier. Une destination qui pourrait séduire les Citizens pour garder un contrôle direct sur l’évolution de leur joueur. Conscient de la complexité du dossier Echeverri, le Stade Rennais ne mise pas tout sur une seule carte. Le club travaille en parallèle sur plusieurs profils de milieux offensifs, avec la certitude qu’un renfort arrivera dans ce secteur en janvier, quelle que soit l’issue de cette piste argentine. Le contexte interne pousse à l’action. Glen Kamara est clairement invité à se trouver une porte de sortie, tandis que la situation de Ludovic Blas devra être suivie de très près au cours du mois de janvier. 

https://www.ouest-france.fr/sport/football/stade-rennais/mercato-en-quete-dun-profil-creatif-le-stade-rennais-sest-penche-sur-le-meneur-argentin-claudio-echeverri-8b86ae24-e011-11f0-ba14-a010db31b80d

