Trophée des champions : avant PSG-OM, Luis Enrique s’en prend… à l’IA !

À la veille du Trophée des champions qui opposera le PSG à l’OM, demain, Luis Enrique a décidé de rebattre les cartes. Interrogé sur les prévisions de l’intelligence artificielle, l’entraîneur parisien a préféré rire des pronostics signés ChatGPT. Une déclaration aussi piquante que révélatrice de l’état d’esprit qui anime Paris avant ce rendez-vous sous haute tension.

Ce jeudi, le PSG jouera contre Marseille au stade Jaber-Al Ahmad International de Koweït City pour le Trophée des champions. Sur le papier, le champion de France en titre endosse le costume de favor. Pourtant, l’OM avance sans complexes, fort de sa victoire lors du dernier Classico en Ligue 1. Questionné sur la fiabilité des prédictions IA, Luis Enrique n’a pas manqué d’humour. « Tu aurais dû poser cette question à ChatGPT l’année dernière. Qui va gagner la Ligue des champions ? Personne n’allait dire le Paris Saint-Germain », a répondu l’Espagnol en conférence de presse, hilare. Pour le technicien espagnol, croire aveuglément les algorithmes ne mène à rien : « Il faut être intelligent pour savoir les choses que peut faire ChatGPT », a-t-il glissé, rappelant que le foot échappe souvent à la logique informatique.

Le PSG est prêt, assure Luis Enrique

Pour Luis Enrique, pas question de parler de revanche après la défaite au Vélodrome en septembre. « C’est pour nous une motivation de jouer une finale. On est prêts », a-t-il réaffirmé. Son message sur l’IA est clair : face à la progression constante de l’intelligence artificielle, le football conserve son essence : rien n’est jamais écrit d’avance. Pour Luis Enrique, peu importe la puissance des algorithmes ou la précision des modèles, l’humain gardera toujours le dernier mot. Et chaque PSG-OM rappelle combien, sur la pelouse, tout peut basculer, même pour les favoris. Paris n’en avait-t’il pas fait l’expérience lors du dernier Classico ?

Au-delà de la rivalité, Paris vise un troisième sacre consécutif dans la compétition, avec un quatorzième trophée possible à son palmarès. La saison 2025 a été riche d’un sextuple historique, malgré la finale perdue lors du dernier Mondial des clubs. Remporter ce match face à l’ennemi olympien, sérieux prétendant à un quatrième sacre, permettrait au PSG d’asseoir davantage sa domination sur la scène nationale et de conforter un peu plus sa légende.

Les cinq derniers vainqueurs du trophée des champions

Le PSG reste le maître incontesté de la compétition ces dernières années. Paris s’est imposé face à l’OM en 2020 (2-1), a été surpris par Lille en 2021 (0-1), puis s’est offert Nantes (4-0) en 2022, Toulouse (2-0) en 2023 et Monaco (1-0) en 2024. Autant de succès qui alimentent la soif de records du club de la capitale, tandis que l’OM rêve de briser l’hégémonie parisienne.